Не відвести очей: зірка реаліті у вбранні з екстремальним декольте похизувалася пишними грудьми

Оландрія Картен / © Getty Images

Реклама

Американська телеведуча, модель, інфлюенсерка та зірка реалітішоу «Острів кохання» Оландрія Картен відвідала захід TIME100 Creators Event 2026 у Нью-Йорку. Для своєї появи вона обрала ефектний образ зі сміливим акцентом.

На дівчині було сіре вбрання в цятки з колекції прет-а-порте Mugler весна 2025. Воно мало скульптурний силует із перебільшеною лінією плечей, акцентованою талією та об’ємними деталями на стегнах, які нагадували баску. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Оландрії.

Реклама

Оландрія Картен / © Getty Images

Головною родзинкою аутфіту стало відверте глибоке V-подібне декольте майже до талії. Пишні груди вона підкреслила срібними тінями.

Реклама

Лук Картен доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Волосся вона заплела у тонкі косички та зібрала у хвіст. Зірка реаліті зробила виразний макіяж із чорними стрілками, рожевими рум’янами та блиском на губах. У неї також був довгий чорний гострий манікюр.

Нагадаємо, раніше Оландрія Картен продемонструвала розкішний образ у прозорій червоній сукні від бренду Francalanci, під якою на ній не було трусів.

Новини партнерів