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- Шоу-бізнес
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Олівія Вайлд з’явилася у вбранні, яке ідеально поєднувало голлівудський гламур та вуличний стиль
Олівія прибула до Швейцарії, щоб представити свій останній проєкт та кілька образів.
Замість класичних суконь, які ми зазвичай бачимо на червоних доріжках, акторка обрала два образи, які важко назвати романтичними.
Олівія Вайлд позувала фотографам у фантастичному шкіряному топі без бретелей, який повторював вигини її тіла, ледь помітно підкреслюючи її фігуру, а легкий виріз з баскою на талії надав всьому образу нотку жіночності.
Топ акторки був від Alberta Ferretti з колекції Resort 2027. Носила вона його у поєднанні з джинсами та босоніжками.
Також зірка вийшла на червону доріжку презентації фільму «Сусіди зверху» під час 79-го кінофестивалю в Локарно у Швейцарії у сукні з декольте від бренду Fendi з колекції Resort 2027. Її верхня частина також була виконана з чорної шкіри.