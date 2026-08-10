Олівія Вайлд з’явилася у вбранні, яке ідеально поєднувало голлівудський гламур та вуличний стиль

Олівія Вайлд / © Getty Images

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Замість класичних суконь, які ми зазвичай бачимо на червоних доріжках, акторка обрала два образи, які важко назвати романтичними.

Олівія Вайлд позувала фотографам у фантастичному шкіряному топі без бретелей, який повторював вигини її тіла, ледь помітно підкреслюючи її фігуру, а легкий виріз з баскою на талії надав всьому образу нотку жіночності.

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Олівія Вайлд / © Getty Images

Топ акторки був від Alberta Ferretti з колекції Resort 2027. Носила вона його у поєднанні з джинсами та босоніжками.

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Також зірка вийшла на червону доріжку презентації фільму «Сусіди зверху» під час 79-го кінофестивалю в Локарно у Швейцарії у сукні з декольте від бренду Fendi з колекції Resort 2027. Її верхня частина також була виконана з чорної шкіри.

Олівія Вайлд / © Getty Images

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