Сонячне затемнення 12 серпня 2026 року: що воно принесе кожному знаку зодіаку

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

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У середу, 12 серпня, відбудеться повне сонячне затемнення. Смуга повної фази пройде, зокрема, через Гренландію, Ісландію та Іспанію. За даними NASA, це буде повне сонячне затемнення, під час якого Місяць повністю закриє диск Сонця для спостерігачів у смузі повної фази.

З погляду астрології, ця подія відбувається приблизно на 20-му градусі Лева. Особливо відчутним цей період астрологи вважають для представників фіксованих знаків — Лева, Тельця, Скорпіона та Водолія.

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Сонячні затемнення в астрології пов'язують із початком нового циклу. А Лев — із творчістю, самовираженням, впевненістю, любов'ю, прагненням бути почутими та побаченими. Тому найближчі тижні можуть символічно підштовхувати до запитання: «Чого насправді хочу саме я?»

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Ось що затемнення 12 серпня може означати для кожного знака зодіаку.

Овен

Для Овнів на перший план можуть вийти кохання, творчість і задоволення від життя. Можлива поява нового захоплення, романтичної історії або ідеї, яку давно хотілося реалізувати.

Затемнення може нагадати Овнам, що не все у житті має бути боротьбою та досягненням результату. Іноді варто дозволити собі робити те, що просто приносить радість.

Телець

У Тельців зміни можуть стосуватися дому, родини та відчуття безпеки. Деякі представники знака можуть замислитися про переїзд, ремонт, зміну сімейних правил або необхідність встановити нові особисті кордони.

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Головним питанням цього періоду може стати: де і поруч із ким ви справді почуваєтеся вдома?

Близнята

Для Близнят затемнення активізує теми спілкування, інформації та навчання.

Може з'явитися важлива розмова, новина або ідея, яка змінить погляд на ситуацію. Це також сприятливий символічний період для навчання, написання текстів, нових контактів і сміливішого висловлення власної позиції.

Рак

Ракам варто звернути увагу на гроші та власну цінність.

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Затемнення може підштовхнути до перегляду джерел доходу, витрат або ставлення до своєї праці. Для когось це стане моментом усвідомлення, що настав час просити більшої винагороди, шукати нову роботу або перестати недооцінювати власні здібності.

Лев

Для Левів це одне з найважливіших затемнень року, адже воно відбувається безпосередньо у їхньому знаку.

На перший план можуть вийти питання особистої ідентичності, зовнішнього образу, цілей і майбутнього. Старе уявлення про себе може поступово перестати відповідати тому, ким ви стали.

Це початок періоду, коли Левам може захотітися перестати жити відповідно до чужих очікувань і голосніше заявити про власні бажання.

Діва

Для Дів цей період більше пов'язаний не із зовнішнім проривом, а із завершенням.

Можуть повернутися старі емоції, спогади або ситуації, які потребують остаточної крапки. Затемнення символічно пропонує звільнити простір від того, що вже віджило своє.

Відпочинок, тиша і час наодинці можуть виявитися кориснішими, ніж спроба встигнути все.

Терези

Для Терезів зміни можуть відбуватися у колі друзів, однодумців та довгострокових планів.

Може з'явитися нова спільнота, команда або людина, яка вплине на майбутні цілі. Водночас деякі старі зв'язки можуть втратити актуальність.

Настає час запитати себе, з ким ви хочете рухатися далі.

Скорпіон

Скорпіонам затемнення може принести важливі зміни у сфері кар'єри, статусу та професійних амбіцій.

Можлива нова відповідальність, пропозиція, зміна роботи або усвідомлення, що нинішній професійний шлях більше не відповідає вашим справжнім цілям.

Рішення, ухвалені у цей період, можуть мати довгострокові наслідки.

Стрілець

Для Стрільців відкривається тема розширення горизонтів.

Це може бути подорож, освіта, знайомство з новою культурою, зміна світогляду або рішення спробувати те, на що раніше не вистачало сміливості.

Затемнення може поставити перед Стрільцями запитання: чи не стали ваші нинішні межі занадто тісними?

Козоріг

Козорогам доведеться приділити більше уваги спільним фінансам, довірі та глибоким емоційним зв'язкам.

Можуть актуалізуватися питання боргів, кредитів, спільного бюджету або фінансових домовленостей із партнером.

На психологічному рівні цей період може бути пов'язаний із необхідністю відмовитися від надмірного контролю та навчитися говорити про власну вразливість.

Водолій

У Водоліїв головною темою затемнення стають партнерські стосунки.

Для одних це може означати нове знайомство, для інших — перехід на наступний рівень у вже наявних стосунках. Водночас союзи, які давно перестали задовольняти обох партнерів, можуть потребувати серйозної розмови.

Зміни можливі не лише в коханні, а й у ділових партнерствах.

Риби

Рибам варто звернути увагу на повсякденне життя, роботу та звички.

Затемнення може показати, які щоденні справи забирають надто багато сил і що необхідно перебудувати, аби життя стало комфортнішим.

Це хороший символічний момент для нового розпорядку, зміни робочих процесів та більш уважного ставлення до власних потреб.

Що важливо пам'ятати про затемнення

В астрологічній традиції затемнення часто трактують не як подію одного дня, а як початок тривалішого процесу. Тому необов'язково чекати, що 12 серпня життя раптово перевернеться.

Зміни можуть проявлятися поступово — через нові знайомства, несподівані рішення, завершення старих історій або усвідомлення того, чого людина більше не хоче.

Особливо важливими темами цього затемнення можуть стати самоцінність, право бути собою, творчість, кохання та сміливість проявлятися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва, мольфарство та екстрасенсорика не є науками, а передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація часто має розважальний характер, тож її не варто сприймати як інструмент для ухвалення важливих життєвих рішень.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що це найбільше сонячне затемнення за майже 30 років: де Сонце зникне повністю і що побачать в Україні.

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