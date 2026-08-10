"Весь у крові": у Чернівцях побили військового "Едельвейсу" — що розповів потерпілий і хто нападник (фото)

Поліція Фото ілюстративне / © Getty Images

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У Чернівцях поліція розслідує побиття військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Вадима Русу. Інцидент стався вночі 9 серпня на Соборній площі.

Про це «Суспільному» повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Кароліна Маришева.

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За її словами, правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про умисне тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф до 850 грн, громадські роботи на строк до 200 годин або виправні роботи на строк до одного року.

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Поліцейські також встановили особу чоловіка, який, імовірно, причетний до побиття.

Побиття військового вночі у Чернівцях: що сталося

Вадим Русу після нападу записав відео, на якому показав закривавлене обличчя та одяг і розповів, що на нього напав незнайомий чоловік. За словами військового, він не провокував конфлікт і не розуміє, чому його побили.

Вадим Русу після нападу / © скрін з відео

«Ситуація така, хлопці, мене тупо ударили. Дивіться, я на Соборній. У мене кров тече, тупо ні за що», — сказав Русу у відео після інциденту.

Він також наголошував, що не говорив нападнику нічого образливого чи провокативного.

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«Дивіться, я весь у крові, я слова нікому нічого не сказав», — розповів військовий.

На відео Русу показує, що кров була також на його телефоні, та просить людей поруч допомогти викликати поліцію.

«Дивіться, я весь у крові, мій телефон весь у крові», — сказав він.

Пізніше військовий розповів, що після побиття поїхав додому, однак його стан погіршився. Він звернувся по медичну допомогу. За словами Русу, лікарі діагностували в нього забій голови та обличчя. Госпіталізація не знадобилася.

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Військовослужбовець також написав заяву до поліції.

Що відомо про Вадима Русу

Вадим Русу служить у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Він має значний бойовий досвід.

У своїх розповідях про службу військовий згадував участь у бойових діях на Донеччині та Луганщині, зокрема боях під Іловайськом, Дебальцевим і Луганським аеропортом. Після початку повномасштабного вторгнення Русу разом із побратимами вирушив на фронт.

Він також розповідав про службу на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Донеччині, а також про отримані під час війни поранення та контузії.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі засудили мобілізованого, який втік зі служби. Після втечі офіцер спокійно проживав у власному помешканні в Дніпрі та проводив час на власний розсуд.

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