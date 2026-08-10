"Мама мене ховала два місяці": Оля Полякова назвала ім'я колишнього, який бив та переслідував її

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Співачка Оля Полякова вперше назвала ім’я колишнього, який, за її словами, вчиняв щодо неї насильство та переслідував її після розриву.

Українська артистка зробила несподіване зізнання. Артистка пригадала стосунки, які пережила ще в юному віці. За її словами, тоді вона опинилася у небезпечній ситуації. Після розриву чоловік не залишив її у спокої. Поляковій довелося переховуватися разом із мамою. Згодом ситуація, як стверджує артистка, стала ще серйознішою.

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«У мене був бандюк. Як він мене бив, ще й після того, як я його покинула, втекла від нього, два місяці переховувалася. Він мене знайшов, побив мене, я потрапила в лікарню. Я можу назвати — це Сергій Кармаліта. Був такий авторитет у Вінниці. Він зараз існує, він, по-моєму, навіть депутат. І я хочу сказати, що він дуже жорстока людина. Мені було 16, і коли я від нього втекла, то мама моя мене ховала два місяці», — розповіла Оля Полякова в інтерв’ю Раміні.

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Оля Полякова та Раміна / © скриншот

Співачка стверджує, що після втечі чоловік продовжив її переслідувати. За словами Полякової, він нібито найняв людей, які підпалили двері квартири, де вона перебувала разом із матір’ю. Після цього артистку знову побили.

«Він найняв людей, які підпалили нам двері, і мене знову побили», — пригадала артистка.

Полякова також розповіла про наслідки пережитого. За її словами, після побиття у неї залишився помітний шрам біля брови, а також виникли проблеми зі слухом, які даються взнаки й нині. Артистка додала, що тоді зверталися до поліції, однак, як вона стверджує, це не допомогло через вплив чоловіка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова вибухнула через критику її звернення до Галкіна з Пугачовою й рознесла українців.

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