Полякова вибухнула через гейт її звернення до Галкіна з Пугачовою й рознесла українців: "Це дурість"

Оля Полякова і Алла Пугачова з Максимом Галкіним

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Українська співачка Оля Полякова прокоментувала свій виступ на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, де вона зі сцени подякувала російському подружжю Аллі Пугачовій та Максиму Галкіну за «підтримку України».

Після цього артистка опинилася в центрі бурхливого обговорення в Мережі. Частина українців підтримала її слова, тоді як інші дорікнули Поляковій за публічне спілкування з росіянами під час повномасштабної війни.

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В інтерв’ю Раміні Есхакзай, уривком якого блогерка поділилася у своєму Instagram, Оля пояснила, чому продовжує позитивно ставитися до Пугачової та Галкіна. За словами артистки, для неї визначальним є не походження людини, а її конкретні вчинки.

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«Я не ділю людей на хороші чи погані національності. Я це роблю за їхніми вчинками. Алла Пугачова і Галкін в Росії мали все. Але в один день вони зібралися й покинули свою домівку та все, що мали, аби не бути з тим режимом. Вони підтримують Україну, як можуть. І своїм гейтом ми підтримки у світі більше не заробимо. Вони відмовилися від всього, аби спокійно спати й мати чисту совість», — наголосила Полякова.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Співачка не зупинилася і почала гнівно проводити паралель між ставленням до росіян, які підтримують Україну, та українців, котрі, попри патріотичну риторику, можуть бути причетними до корупції під час війни. На її думку, підтримка України може виявлятися по-різному.

«Людина, яка відмовилася від всього на Росії й допомагає Україні, але росіянин за національністю, гірший, ніж корупціонер, який накрав купу мільйонів і одягнув вишиванку? Це дурість. У нас є багато людей, які допомагають від першого дня, попри той гейт, а є багато українців, які покрали й повтікали», — гнівно додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про бізнеси Олі Полякової та інших українських зірок під час війни — що їм приносить додатковий дохід.

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