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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2634
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Ворожа артилерія "стерла" будинки в одній з областей: багато загиблих (фото)

Жертвами ворожого обстрілу на Харківщині стали п’ятеро людей.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Зруйнований будинок через російський артилерійський обстріл Бугаївки

Зруйнований будинок через російський артилерійський обстріл Бугаївки / © Харківська обласна прокуратура

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська здійснили жорстокий артилерійський обстріл житлового сектору села Бугаївка Харківської області. Внаслідок атаки зруйновано будинки та загинули п’ятеро мирних жителів.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Російські окупанти 10 серпня завдали масованого артилерійського удару по житловому сектору села Бугаївка Чугуївського району.

Унаслідок обстрілу були зруйновані житлові будинки. Ворожа атака забрала життя п’ятьох людей.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, який призвів до загибелі людей.

Пошкоджений будинок через російський артилерійський обстріл Бугаївки / © Харківська обласна прокуратура

Пошкоджений будинок через російський артилерійський обстріл Бугаївки / © Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 9 серпня російські загарбники атакували Харків дронами. За даними влади, було зафіксовано два влучання: по об’єкту інфраструктури в Салтівському районі та у промзоні Індустріального району.

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