Нічні удари КАБами по Сумах: серед постраждалих — дитина

Суми

Реклама

Російські війська вночі завдали ударів керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок атаки травмувалися 14 людей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Реклама

За попередньою інформацією, важких поранених серед постраждалих немає. У більшості людей зафіксували легкі травми або гостру реакцію на стрес.

Реклама

Серед постраждалих — 14-річна дитина. Медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес.

Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Інформація щодо масштабів пошкоджень та остаточних наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня російські війська завдали п’ять ударів КАБами по цивільній інфраструктурі Сум. Влучання зафіксували на трьох локаціях у двох районах міста. Внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей, усім надають медичну допомогу. Також пошкоджено житловий сектор, інформації про загиблих наразі немає. Наслідки та масштаби руйнувань уточнюються.

Реклама

Новини партнерів