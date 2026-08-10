Від $15 на годину до антидепресантів: історія українки, яка прожила в Канаді чотири роки та повернулася додому

Українка Юлія повернулася з Канади додому / © скриншот з відео

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Українка Юлія жила в Канаді чотири роки, спробувала не одну роботу, але через низку мінусів вирішила покинути місто Калгарі назавжди.

Дівчина наразі живе в Україні, але міркує про переїзд до Іспанії. Своєю історією Юлія поділилася на YouTube.

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Українка розповіла про роботу в Канаді

На момент запису відео був рівно рік, як Юлію звільнили з роботи в Канаді.

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«Можете мене привітати. Тоді це був для мене кінець світу, тому що я очікувала отримувати PR від роботи, але зараз я розумію, що так повинно було статися. І це найкраще, що зі мною сталося за 4 роки в Канаді», — впевнена українка.

А перша її робота була в канадському супермаркеті.

«Туди мене привела моя подруга, яка приїхала в Канаду три місяці переді мною. І вона там уже працювала, але знайшла кращу роботу, тому привела мене на своє місце начебто», — пояснила Юлія.

У 2022 році були «нереальні конкурси» на місця в супермаркетах у Канаді. Вони прийшли влаштовуватися на позицію касира, але вже не було місць. Але була вакансія в буфеті в супермаркеті.

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«Оскільки не було інших варіантів, я погодилась на цю роботу. Це було досить важко. Цей супермаркет був у центрі міста. І в години пік всі офісні працівники приходили до нас на ланч. В час пік там було пекло. Було дуже важко працювати. Вони не завжди хотіли виводити додаткових працівників на зміну», — згадує українка.

Яка зарплата була у Юлії в Канаді

Юлія працювала там за мінімальну зарплату — 15 доларів за годину.

«Кожні три місяці нам підвищували зарплату на 10 копійок», — жартує українка.

Згодом Юлія сама попросила підвищення, і їй підняли зарплату на 2 долари. Також з часом вона міняла ціни в магазині та побувала на касі, де було не легше.

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«Можна було просто вмерти під кінець зміни», — каже Юлія.

Українка пішла із супермаркету через два роки, адже там працювала не на повній ставці (офіційно, по факту на повній), тому так не можна було отримати PR.

З часом авторка відео знайшла нову роботу — на рецепції в магазині медтехніки. Там була ставка — 17 доларів за годину. Але їй запропонували іншу вакансію за 19 доларів.

«Коли я перейшла туди працювати, я зрозуміла, що це ще гірше дно, ніж супермаркет. Це була сімейна компанія. Два власники», — розповідає українка.

У компанії проходили досить великі суми — один товар міг коштувати 40-50 тисяч доларів. На місяць був оборот 500 тисяч доларів.

Але проблема, за словами Юлії, була в тому, що приватні компанії дуже «жлобські». Вони хотіли, щоб люди за копійки робили всю роботу.

«Вони бачили, що на мене можна повісити багато всього», — каже дівчина.

Згодом їй запропонували підвищення на супервайзера (помічник менеджера) і підняли зарплату до 23 доларів.

«Армагеддон після відпустки»

Але після повернення Юлії з відпустки почався «якийсь армагеддон». Зі збільшенням продажів додавалося роботи, але нових людей не набирали. До того ж, одна працівниця-канадка пускала плітки та дуже любила інтриги.

«Кожен день була якась драма. Я більше втомлювалася не від роботи, яку я мала, а від того, що вона кожного дня створювала якусь інтригу. В кінці мене це настільки добило. Я почала пити антидепресанти», — зізнається вона.

Юлія на фоні цього просила підвищення зарплати, але керівництво не погодилось.

«За два тижні мене звільняють. Просто мене менеджер ця противна кличе в свій кабінет і каже: „Ми більше не потребуємо твоїх послуг. Причин немає. Просто ми так вирішили“. Це було досить травматично для мене. Я пішла на склад до Ані українки плакати», — пригадує вона.

Після цього дівчина зібрала свої речі та навіть не попрощалася з колегами.

Раніше Юлія поділилася відвертим зізнанням про те, як змінився її внутрішній стан за час перебування у Канаді. Вона розповіла, що попри зовнішню стабільність, втратила здатність розслабитися та знайти душевний спокій.

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