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- Укрaїнa
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Від $15 на годину до антидепресантів: історія українки, яка прожила в Канаді чотири роки та повернулася додому
Після чотирьох років важкої праці в Калгарі, мізерних підвищень та звільнення через вимогу підняти зарплату Юлія повернулася до України й тепер планує переїзд до Іспанії.
Українка Юлія жила в Канаді чотири роки, спробувала не одну роботу, але через низку мінусів вирішила покинути місто Калгарі назавжди.
Дівчина наразі живе в Україні, але міркує про переїзд до Іспанії. Своєю історією Юлія поділилася на YouTube.
Українка розповіла про роботу в Канаді
На момент запису відео був рівно рік, як Юлію звільнили з роботи в Канаді.
«Можете мене привітати. Тоді це був для мене кінець світу, тому що я очікувала отримувати PR від роботи, але зараз я розумію, що так повинно було статися. І це найкраще, що зі мною сталося за 4 роки в Канаді», — впевнена українка.
А перша її робота була в канадському супермаркеті.
«Туди мене привела моя подруга, яка приїхала в Канаду три місяці переді мною. І вона там уже працювала, але знайшла кращу роботу, тому привела мене на своє місце начебто», — пояснила Юлія.
У 2022 році були «нереальні конкурси» на місця в супермаркетах у Канаді. Вони прийшли влаштовуватися на позицію касира, але вже не було місць. Але була вакансія в буфеті в супермаркеті.
«Оскільки не було інших варіантів, я погодилась на цю роботу. Це було досить важко. Цей супермаркет був у центрі міста. І в години пік всі офісні працівники приходили до нас на ланч. В час пік там було пекло. Було дуже важко працювати. Вони не завжди хотіли виводити додаткових працівників на зміну», — згадує українка.
Яка зарплата була у Юлії в Канаді
Юлія працювала там за мінімальну зарплату — 15 доларів за годину.
«Кожні три місяці нам підвищували зарплату на 10 копійок», — жартує українка.
Згодом Юлія сама попросила підвищення, і їй підняли зарплату на 2 долари. Також з часом вона міняла ціни в магазині та побувала на касі, де було не легше.
«Можна було просто вмерти під кінець зміни», — каже Юлія.
Українка пішла із супермаркету через два роки, адже там працювала не на повній ставці (офіційно, по факту на повній), тому так не можна було отримати PR.
З часом авторка відео знайшла нову роботу — на рецепції в магазині медтехніки. Там була ставка — 17 доларів за годину. Але їй запропонували іншу вакансію за 19 доларів.
«Коли я перейшла туди працювати, я зрозуміла, що це ще гірше дно, ніж супермаркет. Це була сімейна компанія. Два власники», — розповідає українка.
У компанії проходили досить великі суми — один товар міг коштувати 40-50 тисяч доларів. На місяць був оборот 500 тисяч доларів.
Але проблема, за словами Юлії, була в тому, що приватні компанії дуже «жлобські». Вони хотіли, щоб люди за копійки робили всю роботу.
«Вони бачили, що на мене можна повісити багато всього», — каже дівчина.
Згодом їй запропонували підвищення на супервайзера (помічник менеджера) і підняли зарплату до 23 доларів.
«Армагеддон після відпустки»
Але після повернення Юлії з відпустки почався «якийсь армагеддон». Зі збільшенням продажів додавалося роботи, але нових людей не набирали. До того ж, одна працівниця-канадка пускала плітки та дуже любила інтриги.
«Кожен день була якась драма. Я більше втомлювалася не від роботи, яку я мала, а від того, що вона кожного дня створювала якусь інтригу. В кінці мене це настільки добило. Я почала пити антидепресанти», — зізнається вона.
Юлія на фоні цього просила підвищення зарплати, але керівництво не погодилось.
«За два тижні мене звільняють. Просто мене менеджер ця противна кличе в свій кабінет і каже: „Ми більше не потребуємо твоїх послуг. Причин немає. Просто ми так вирішили“. Це було досить травматично для мене. Я пішла на склад до Ані українки плакати», — пригадує вона.
Після цього дівчина зібрала свої речі та навіть не попрощалася з колегами.
Раніше Юлія поділилася відвертим зізнанням про те, як змінився її внутрішній стан за час перебування у Канаді. Вона розповіла, що попри зовнішню стабільність, втратила здатність розслабитися та знайти душевний спокій.