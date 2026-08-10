Армія просить 800 тисяч новобранців для війни: аналітик шокував мобілізаційним планом Кремля

Російські військові / © Associated Press

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В Кремлі минулого тижня відбулася нарада, на якій вперше було озвучено мобілізаційний план до кінця року. Армія просить 800 тисяч, але, найімовірніше, отримає від 300 до 500 тисяч новобранців.

Таку думку висловив керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

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На його думку, російська армія фізично не зможе навчити таку кількість людей через відсутність достатньої кількості відповідних центрів та інших причин.

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«Але вони, схоже, йдуть за принципом „вимагай більше, отримаєш хоч щось“, — вважає він.

За його словами, у російському війську триватиме так звана «мобілізація за гроші».

«Тобто контрактні виплати ніхто не скасовує, щоб не підривати соціальний договір останніх років, який зводиться до обміну життя на пристойні суми грошей. І такий сценарій різко зменшує вірогідність локальних бунтів», — зауважив Денисенко.

За припущеннями аналітика, у РФ поки що офіційно не буде оголошено мобілізацію. Він вважає, що щомісячні плани кратно зростуть і мобілізація буде проходити всіма доступними методами.

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«Іншими словами, різко зростає план по посадкам для поліції, яка буде хапати всіх підряд і потім змушувати підписувати контракт, ареал бусифікації, відпрацьований, перш за все, в Пензенській області, різко розшириться і паралельно різко зросте план на виробництвах по рекрутингу», — додав Денисенко.

Паралельно з цими процесами, за словами аналітика, мають зрости провокації в сторону країн Балтії та Польщі.

План Кремля на осінь 2026

План росіян на осінь 2026 доволі простий, підкреслив Денисенко. На його думку, Росія спробує максимально довго тримати морську блокаду України. Окрім того, вона буде намагатися вести гібридну війну в Польщі. Мета — спробувати заблокувати польсько-український сухопутний кордон.

«При цьому, спробувати максимально наростити просочування малими групами на всіх напрямках. Спробувати деморалізувати населення ударами по крупним містам і цивільній інфраструктурі, які ми вже бачимо. Але це все теорія», — підсумував аналітик.

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Мобілізація у РФ — останні новини

Нагадаємо, за інформацією ISW, Путін буде продовжувати переконувати російських військових перепідписати контракти з Міністерством оборони Росії, щоб продовжити участь у війні проти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче залучити близько 500 тисяч осіб до війни. Оголошення мобілізації може відбутися протягом кількох тижнів.

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