Путін хоче приховано мобілізувати 500 тисяч росіян: що задумали у Кремлі

У Росії збираються приховано мобілізувати 500 тисяч людей / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін готує нову хвилю мобілізації, під час якої прагне залучити близько 500 тисяч осіб. Оголошення мобілізації може відбутися протягом кількох тижнів. Головна мета Кремля — не лише посилити війська у війні проти України, а й залякати європейські країни-члени НАТО ризиком масштабування конфлікту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Express.

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Путін планує приховану мобілізацію 500 тисяч осіб

За даними української розвідки, масову мобілізацію до війська планують розпочати одразу після виборів до Держдуми РФ, які пройдуть 18–20 вересня.

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Путін розраховує на тактику психологічного тиску на Захід і сподівається зменшити військову підтримку Києва через страх перед Третьою світовою війною.

«Щоб показати, що я мобілізую півмільйона людей восени — і немає жодної гарантії, що я використаю ці півмільйони лише в Україні», — заявив Зеленський, цитуючи логіку Путіна.

При цьому офіційного указу про мобілізацію росіянам чекати не варто. Путін збирається обдурити свій народ, додав Зеленський.

Масову мобілізацію росіян проведуть без її оголошення. Чоловіків заманюватимуть на війну сумнівними контрактами, обіцянками безпечних посад у тилу. Проте після цього відразу відправлятимуть у «м’ясні штурми». Щоб уникнути масової втечі з країни потенційних призовників, РФ планує повністю перекрити виїзд за кордон росіянам призовного віку.

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Окрім мобілізації власних громадян, Москва залучає до війни в Україні до 50 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї. Все це потрібно Путіну для демонстрації бодай якоїсь «перемоги» на фронті.

«Йому потрібно продати перемогу. Але в Україні для нього перемоги не буде. Йому потрібно захопити Донбас. Ми не збираємося виводити війська самостійно», — пояснив Зеленський.

Поки Кремль будує плани подальшої ескалації, російські війська продовжують тероризувати українські міста.

Путін може напасти на НАТО цієї осені

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін може спробувати розширити війну на Європу, щоб «перетасувати карти» та вийти з глухого кута в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дані розвідки США.

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Ці оцінки з’явилися на тлі нестачі деяких критично важливих боєприпасів, які потрібні американським військовим для потенційного протистояння Росії чи Китаю.

У розвідці США прогнозують, що Москва найближчим часом може посилити агресивні дії щодо європейських союзників, оскільки Путін стає небезпечнішим, коли його заганяють у кут.

Імовірність найекстремальнішого сценарію — обмеженого наземного вторгнення — залишається низькою, але з часом зростає. На відміну від прямого нападу, який одразу задіяв би статтю 5 НАТО про колективну оборону, реакція Альянсу на кіберзагрози чи гібридні загрози визначена менш чітко.

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