Путін планує закрити кордони РФ та нову мобілізацію: Зеленський розкрив плани РФ щодо війни

Володимир Зеленський / © ТСН

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Російський диктатор Володимир Путін не готовий закінчувати війну на справедливих умовах, адже відчайдушно шукає бодай якісь «перемоги», якими можна виправдати колосальні втрати перед власним народом.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю кореспондентці ТСН Олені Черняковій.

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«Ми повинні з вами розуміти приблизно, що відбувається з рускими, для того, щоб зрозуміти, що вони будуть йти на будь-що. Будуть сотні тисяч кібератак, буде застосування ракетного тиску, будуть залякування, тощо. Вони не змінюються. Чому? Дивіться, він не може, Путін не може поки що знайти перемогу в цій війні. Йому вона потрібна. Він її шукає за рахунок України», — сказав Зеленський.

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Глава держави підкреслив, що кремлівський очільник свідомо планує масштабну, але приховану мобілізацію через тіньові контракти та закриття кордонів. Мобілізовані сотні тисяч росіян потрібні Путіну не лише для фронту в Україні, а й для психологічного тиску на європейські країни.

«Ми повинні визнавати і розуміти, що відбувається. Він думає, впевнений в цьому, про мобілізацію. Він думає, як свій народ обдурити, в якому сенсі. Тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони. Ми це бачимо. Ми вже бачимо багато відповідних кроків. Безумовно, чим більше вони їх змобілізують, тим більше втрат. Але він буде використовувати цю мобілізацію також як і тиск психологічний на Україну. Передусім, наші люди звикли, хоча це і болісно, але передусім буде впливати не тільки на нас, а на Європу, яка сусідня або сусідська. Для чого? Показати, що я мобілізую пів мільйона людей в осені. І ці пів мільйона не факт, що я буду використовувати тільки в Україні», — пояснив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що жодних поступок щодо українських територій не буде, а спроби Путіна торгуватися чи висувати вимоги до американської сторони є лише маніпуляцією.

Глава держави наголосив, що просто відходити з Донбасу чи віддавати своїх людей Україна не збирається, адже ніхто у світі не здатний дати гарантій, що після цього російський агресор не піде далі.

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«Він буде перекручувати ці умови, про які вони говорили з американською стороною, з президентом США. Він буде крутити їх і так, і так. Але він не готовий змінювати свою конституцію і визнати, що це наша частина, наша держава, і що потрібно припинення вогню, і ніхто не буде залишати свою державу, людей своїх, просто виходити. Тому що ніхто не гарантує, що ця людина не піде далі. Абсолютно ніхто це не гарантує і не готовий гарантувати», — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше розвідка США повідомила про те, що російський диктатор Путін спробує розширити війну на Європу, щоб «перетасувати карти» та вийти з глухого кута в Україні.

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