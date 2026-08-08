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Таких грошей, які Росія витрачає на війну, в України немає: Зеленський сказав, що робитиме
Володимир Зеленський заявив, що Україна не має співставних із Росією фінансових ресурсів на війну, однак за умови європейської підтримки здатна подвоїти власне дешевше виробництво зброї.
Україна не володіє та не володітиме такими колосальними фінансовими ресурсами, які Росія витрачає на війну, однак за підтримки європейських партнерів здатна повністю забезпечити свої оборонні потреби.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем у Белграді, передає ТСН.ua.
Глава держави підкреслив, що фінансова допомога від Європи надважлива. За його словами, вітчизняний оборонно-промисловий комплекс демонструє високу ефективність і здатний виготовляти озброєння значно дешевше за закордонні аналоги, а додаткове інвестування дозволить наростити обсяги.
«Українська оборонка може виготовляти зброю дешевше у порівнянні з іншими країнами, а завдяки додатковому фінансуванню ми спроможні збільшити виробництво удвічі», — наголосив президент.
Точних сум, яких потребує Україна, Володимир Зеленський не назвав, але зауважив, що це великі гроші — мільярди. Він підсумував, що хоча ресурсні можливості України та РФ неспівставні, саме залучення європейського фінансування в українське виробництво дозволить закрити всі критичні потреби фронту.
Нагадаємо, 7 серпня президент України Володимир Зеленський уперше за час своєї каденції прибув до Сербії, де провіі зустріч із сербським лідером Александром Вучичем.