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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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467
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Вучич після переговорів із Зеленським неочікувано висловився про українські території

За словами Вучича, Белград буде дотримуватися принципової позиції щодо українських територій.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Зеленський і Вучич.

Зеленський і Вучич. / © Associated Press

Сербія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах, визначених Статутом ООН, без жодних застережень чи компромісів щодо цього принципу.

Про це заявив сербський лідер Александр Вучич на пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Ми обговорили різні теми. І що мені здається найбільш важливим — це те, що Сербія і я, як президент Сербії, наголошую на тому, що ми підтримуємо статут ООН, резолюції ООН, а це означає територіальну цілісність усіх членів ООН, що означає і територіальну цілісність України», — зауважив Вучич.

Він додав, що Сербія й надалі дотримуватиметься цієї «принципової» позиції, без жодних «але» чи компромісів у цьому питанні. За його словами, він чітко й рішуче заявляє про це.

«З нашого боку, ми будемо продовжувати цю принципову політику — немає жодних „але“ в цьому питанні. Я говорю це дуже чітко і рішуче зараз, так само, як говорив це і раніше», — додав він.

Як повідомлялося, під час пресконференції Вучич зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні. Він висловив побоювання, що попереду може бути складна зима не лише для України, а й для інших країн.

Нагадаємо, Зеленський уперше уперше за час своєї каденції прибув до Сербії. Країни підписали меморандум щодо співробітництва у сфері здоровʼя тварин та безпечності харчових продуктів.

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