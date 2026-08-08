Україні загрожує дефіцит води: які регіони постраждають найбільше

Вода може стати новим дефіцитом / © pexels.com

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Через швидкі темпи глобального потепління та руйнування Каховського водосховища Україна зіткнулася з серйозними передумовами водної кризи, а рівень водного стоку в українських річках ризикує знизитися на 25% і більше.

Про це в інтерв’ю виданню «Телеграф» розповів метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу физики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віталій Шпиг.

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За словами науковця, найгостріше дефіцит води позначається на півдні та сході країни. Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області вже перебувають у зоні високого ризику, а подальше зростання температур може перевести їх у статус регіонів із критично низьким водозабезпеченням.

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Серед головних причин міління річок експерт виділяє:

Екстремальне потепління

Темпи зростання середньої температури в Україні є одними з найвищих у Європі, що спричиняє інтенсивне випаровування вологи.

Зміну структури опадів

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Тривалі помірні дощі заміщуються короткочасними зливами, під час яких вода стікає, спричиняючи підтоплення, але не встигає насичувати ґрунт і підземні водоносні горизонти.

Зникнення малих річок

Масове висихання й замулювання струмків і малих річок по всій країні позбавляє живлення великі водні артерії.

Наслідки теракту на Каховській ГЕС

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Зникнення водосховища створило гострий дефіцит навіть звичайної питної води на півдні.

Науковець наголосив, що першими наслідки відчують сільське господарство через брак води для зрошення, а також звичайні громадяни. Падіння рівня води в річках підвищує концентрацію хімічних забруднювачів та провокує активне «цвітіння» води, що суттєво ускладнює й здорожчує її очищення для споживачів.

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