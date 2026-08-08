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Україні загрожує дефіцит води: які регіони постраждають найбільше
Через аномальне потепління, зміну характеру опадів та руйнування Каховського водосховища рівень водного стоку в річках України може впасти на 25%, піддавши найбільшому ризику південні та східні області країни, зазначив метеоролог Віталій Шпиг.
Через швидкі темпи глобального потепління та руйнування Каховського водосховища Україна зіткнулася з серйозними передумовами водної кризи, а рівень водного стоку в українських річках ризикує знизитися на 25% і більше.
Про це в інтерв’ю виданню «Телеграф» розповів метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу физики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віталій Шпиг.
За словами науковця, найгостріше дефіцит води позначається на півдні та сході країни. Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області вже перебувають у зоні високого ризику, а подальше зростання температур може перевести їх у статус регіонів із критично низьким водозабезпеченням.
Серед головних причин міління річок експерт виділяє:
Екстремальне потепління
Темпи зростання середньої температури в Україні є одними з найвищих у Європі, що спричиняє інтенсивне випаровування вологи.
Зміну структури опадів
Тривалі помірні дощі заміщуються короткочасними зливами, під час яких вода стікає, спричиняючи підтоплення, але не встигає насичувати ґрунт і підземні водоносні горизонти.
Зникнення малих річок
Масове висихання й замулювання струмків і малих річок по всій країні позбавляє живлення великі водні артерії.
Наслідки теракту на Каховській ГЕС
Зникнення водосховища створило гострий дефіцит навіть звичайної питної води на півдні.
Науковець наголосив, що першими наслідки відчують сільське господарство через брак води для зрошення, а також звичайні громадяни. Падіння рівня води в річках підвищує концентрацію хімічних забруднювачів та провокує активне «цвітіння» води, що суттєво ускладнює й здорожчує її очищення для споживачів.
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