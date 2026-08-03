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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Спека до +40°C стане нормою: метеоролог попередив про кардинальні кліматичні зміни в Україні

Температура +40°C і вище повторюватиметься дедалі частіше, а українцям варто звикати до триваліших і гарячіших хвиль спеки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Клімат України стрімко змінюється

Клімат України стрімко змінюється / © Associated Press

Екстремальна спека до +40°C і вище перестає бути винятковим явищем для України. Через глобальне потепління такі температури повторюватимуться щороку.

Про це повідомив метеоролог Віталій Шпиг, пише Телеграф.

«На жаль, це наша нова реальність у найближче десятиліття. Вона пов’язана з глобальним потеплінням та викликаною ним зміною клімату. Якщо ситуація залишиться незмінною — те, що ми спостерігаємо від 2010 року, повторюватиметься щороку. У кращому разі — з такою самою частотою, тривалістю та температурою, як зараз. У гіршому — і величина температур, і тривалість тепла зростатимуть, а можливо, і їхня частота», — сказав Шпиг.

За словами фахівця, головна причина — глобальне потепління та небажання низки країн скорочувати викиди парникових газів. Якщо тенденція збережеться, кліматичні зміни в Україні прискорюватимуться.

Раніше українські кліматологи зробили приголомшливі прогнози: через глобальні зміни клімату, до 2040 року зими можуть повністю зникнути для Одеської області та Криму. За словами кліматологині Світлани Краковської, весна на півдні України наступатиме вже в січні, а в інших регіонах також буде її значне скорочення.

Тим часом Європа переживає вже третій інтенсивний наплив спеки від початку року. Знову б’ють температурні рекорди. В різних куточках світу ширяться лісові пожежі. Їх настільки багато, що експерти вже назвали це "вогняною хвилею".

Якою буде погода сьогодні — читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3
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