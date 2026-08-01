Що спека робить з нашим організмом

У спекотні дні організм швидше втрачає рідину

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Організм реагує на підвищення температури збільшенням припливу крові до шкіри, виводячи тепло зсередини тіла на поверхню. Водночас виділяється піт, який випаровується та охолоджує тіло.

Про це пише egeszsegkalauz.

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Однак потовиділення призводить до втрати рідини та солі й, що важливо, балансу між ними в організмі.

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Коли тіло нагрівається, кровоносні судини розширюються. Це призводить до зниження артеріального тиску, а серце змушене працювати з більшим навантаженням.

Це може викликати неприємні симптом — тепловий висип або набряк ніг.

«Під час спеки організм перемикається в інший режим: його основним завданням є вже не пікова продуктивність, а підтримка внутрішнього балансу», — каже Габор Года.

З його слів, проблема часто полягає не в самій спеці, а в тому, що ми ігноруємо ранні сигнали організму.

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«Люди схильні вважати, що їхні тіла можуть впоратися з нескінченною кількістю стресу, і якщо вони зможуть ігнорувати втому, спрагу чи виснаження, спричинені спекою, вони стануть сильнішими. Однак біологія — це не питання мотивації. Організм постійно прагне підтримувати баланс, так званий гомеостаз, і якщо ми „позичаємо“ у нього надовго — чи то воду, мінерали, чи енергетичні запаси — рано чи пізно доведеться повернути борг», — додав він.

Хто у групі найбільшого ризику

Найбільше від спеки страждають люди похилого віку та з хронічними захворюваннями.

Приміром, діабетики у спеку дуже швидко зневоднюються, це призводить до того, що рівень цукру в крові починає зростати.

Немовлятам у літню спеку також нелегко: вони вередують і погано сплять, страждають від попрілостей шкіри.

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Постраждати від спеки можна не лише фізично, наприклад, отримавши тепловий удар або сонячний опік. Не менш відчутним може бути удар по психічному здоров’ю.

Нагадаємо, звичайний вентилятор може значно полегшити перебування у приміщенні в спеку, якщо правильно ним користуватися. Експерти рекомендують розташовувати його біля вікна для створення протягу, вмикати заздалегідь, охолоджувати тіло компресами на зап’ястях і шиї, провітрювати кімнату вночі та тримати вікна зачиненими вдень. Ефективний лайфгак — поставити перед вентилятором миску з льодом. Вентилятор не замінює кондиціонер, але покращує циркуляцію повітря і самопочуття.

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