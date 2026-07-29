Сон у спеку: помилки, через які ви прокидаєтеся втомленими

Сон у спеку / © Associated Press

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Тепла погода зазвичай асоціюється з гарним настроєм, сонцем і можливістю більше часу проводити на свіжому повітрі. Однак саме влітку багато людей стикаються з проблемами засинання та частими нічними пробудженнями. Причина проста: наш організм набагато чутливіший до температури, ніж здається. Видання RTE розповіло про найпоширеніші літні помилки, які заважають якісному сну та пояснило, як їх легко виправити.

У спальні занадто спекотно

Оптимальна температура для засинання становить 18–19°C. Під час фази швидкого сну організм частково втрачає здатність ефективно регулювати температуру тіла. Якщо спальня занадто тепла чи волога, а матрац не пропускає повітря, людина починає перегріватися, пітніти та частіше прокидатися. Це дуже помітно, коли температура у кімнаті перевищує 23,8°C.

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Втім, відчинене вікно теж не завжди ідеальне рішення — особливо для людей, які страждають від сезонної алергії. Варто встановити на вікна спеціальні сітки з пилковими фільтрами. Якщо вдома є кондиціонер, важливо регулярно очищати його фільтри. Додатково рекомендується використовувати захисний бальзам навколо носа та очей, який допомагає зменшити контакт із пилком.

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Ви дедалі пізніше лягаєте спати

Світлі літні вечори легко збивають звичний режим. Пікнік, вечеря на терасі чи довгі прогулянки здаються невинними, але вони можуть порушити біологічний годинник.

Варто дотримуватися стабільного графіка, засинати та прокидатися приблизно в один і той самий час навіть у вихідні. Саме регулярність допомагає організму працювати відповідно до природних циркадних ритмів — внутрішнього годинника, який керує практично всіма процесами в організмі. Коли режим стає передбачуваним, тіло швидше налаштовується на сон і легше прокидається вранці.

Ви годинами лежите без сну

Знайома ситуація: третя година ночі, у кімнаті спекотно, а сон так і не приходить. Інтуїтивно хочеться просто лежати та чекати, поки заснете, проте експерти називають це однією з найпоширеніших помилок.

Якщо приблизно через 15 хв сон не повернувся, краще ненадовго встати з ліжка. При цьому варто залишити приглушене освітлення та зайнятися чимось спокійним, як от почитати книгу, зробити легку розтяжку чи йогу, можна скласти випрану білизну. Повертатися до ліжка рекомендується лише тоді, коли знову відчуєте сонливість.

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Постіль не підходить для літа

Якість сну залежить не лише від температури у кімнаті, а й від того, на чому ви спите. Нейрони, які відповідають за сон, дуже чутливі до перегрівання. Матрац, який накопичує тепло, чи неякісна постіль можуть значно погіршувати нічний відпочинок.

Найкращий вибір для літа — натуральні тканини. Льон і бавовна добре пропускають повітря, відводять вологу та допомагають тілу залишатися прохолодним навіть у спекотні ночі.

Також рекомендується відмовитися від занадто теплої ковдри з високим показником щільності. Якщо температура дуже висока, можна взагалі замінити ковдру легким простирадлом.

Ви п’єте недостатньо води

Зневоднення також впливає на якість сну. Водночас це не означає, що перед самим відходом до ліжка потрібно випивати кілька великих склянок води. Варто підтримувати водний баланс протягом усього дня, регулярно пити прохолодну воду невеликими порціями.

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Крім того, у спеку варто бути обережними з кавою та алкоголем. Обидва напої сприяють втраті рідини та можуть зробити сон менш якісним. Якщо ж серед ночі ви прокинулися від сильної спраги, не поспішайте випивати одразу багато води, достатньо зробити кілька повільних ковтків, щоб втамувати спрагу.

Якісний сон улітку — це не питання удачі, а результат кількох простих звичок, тож іноді саме такі дрібниці стають секретом ранку без втоми, навіть після найспекотнішої ночі.

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