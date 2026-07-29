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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

У білому мереживному вбранні і прикрасах: перша леді Бразилії продемонструвала гарний образ

Розангела да Сілва обрала для офіційної церемонії ніжний монохромний образ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Президентське подружжя Бразилії

Президентське подружжя Бразилії / © Associated Press

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва з дружиною Розангелою да Сілвою зустріли у палаці Алворада в Бразиліа президента Південної Кореї Лі Дже Мена з дружиною Кім Хе Ген.

Для офіційної зустрічі перша леді Бразилії обрала біле вбрання з фактурного квіткового мережива, яке складалося з блузки з короткими рукавами і широких штанів. Під низ вона одягла білий топ на тонких бретельках.

/ © Associated Press

© Associated Press

Образ Розангела доповнила босоніжками темного кольору металік на високих підборах. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, на шиї — делікатне намисто, а на руках — браслети, годинник і каблучки.

/ © Associated Press

© Associated Press

Волосся її було укладене м’якими хвилями, а на обличчі був макіяж кольору курної троянди.

Луїс Інасіо Лула да Сілва з’явився на церемонії у класичному темно-синьому костюмі, білій сорочці та смугастій краватці у зелених, жовтих і синіх кольорах. Офіційний образ він доповнив чорними шкіряними туфлями та солом’яним капелюхом із широкими крисами і темною стрічкою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
161
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