У квітковій сукні з пікантним декольте: перша леді Бразилії у красивому образі зустріла Еммануеля Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон із офіційним візитом приїхав до Бразилії. У палаці Планальто його зустріли президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва з дружиною Розангелі да Сілвою.

Розангела да Сілва та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Макрон вручив першій леді французьку відзнаку – Орден Почесного легіону. Він прикріпив відзнаку до лацкана жакета Розангелі, поцілував їй руку, люб'язно обійняв і вони поцілувалися.

Розангела да Сілва та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Розангела да Сілва та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді Бразилії цього дня мала прекрасний вигляд у ніжному жіночному образі. Вона була одягнена у лавандову обтислу сукню міді з кольоровим квітковим принтом, коміром-стійкою, пікантним декольте з ґудзиками і розрізом ззаду.

Розангела да Сілва та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Зверху вона одягла елегантний білий жакет із одним ґудзиком.

Розангела да Сілва та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Розангелі зробила акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках і манікюр у темно-баклажановому відтінку.

Розангела да Сілва та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

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