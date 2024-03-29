Кому протипоказаний кефір і чому він не допомагає схуднути

Це вкрай корисний напій для нашого здоров’я, але його варто пити в обмежених кількостях — ось чому.

Лікарі наголошують, що не варто ставити над собою експерименти і худнути за допомогою кефіру. Бо таким чином можна добряче нашкодити своєму здоров’ю. До того ж не всім можна вживати цей напій, хоча, безсумнівно, він вкрай корисний для організму. Розповідаємо, якою є користь кефіру, кому його не можна пити, і чому він не допомагає схуднути.

Яка користь кефіру: пояснення лікарів

Кефір багатий на білок, бета-каротин, амінокислоти, вітаміни А, С і групи В. Також напій містить магній, кальцій, натрій, калій, фосфор. Тому кефір здатен посилювати нашу працездатність, зміцнювати імунітет, покращувати еластичність шкіри та волосся. У склянці кефіру міститься 250 мг кальцію, тому він дуже корисний для осіб похилого віку, які мають проблеми з кістковою тканиною та суглобами. Через вміст кисломолочних бактерій кефір позитивно впливає на мікрофлору кишківника, налагоджуючи процеси травлення. Кефір корисний для нервової системи, зменшує дратівливість, знімає стрес, напругу і швидко відновлює сили.

Кому не можна пити кефір: яка шкода напою

Кефір не можна пити за умови наявності дисбактеріозу, захворювання печінки, цукрового діабету, аутоімунних і алергічних захворювань, запорів. Лікарі не радять вживати кефір людям з підвищеною кислотністю шлунку й дванадцятипалої кишки, за умови гастриту і панкреатиту. Не рекомендовано вживати кефір маленьким дітям до 6 років, бо він може подразнювати слизову оболонку. Кефір, які і всі молочні продукти, – це високоалергенний напій, тому треба перевіряти, чи немає на нього алергії.

Скільки кефіру можна пити на день

Лікарі рекомендують випивати не більш ніж 2 склянки кефіру на добу. Регулярне передозування може призвести до набору зайвих кілограмів та ожиріння.

Якщо у людини завищений цукор у крові, тоді варто обмежити вживання кефіру і пити не більш ніж 80 грамів на день. В іншому разі може підскочити рівень інсуліну, що спровокує процес ожиріння.

Чому кефір не допомагає схуднути

Медики наголошують, що дотримання кефірних дієт – це відхилення від харчової поведінки, яке може призвести до непередбачуваних наслідків. Наприклад, можна набрати зайві кілограми чи взагалі спровокувати ожиріння, якщо у вас є до цього схильність. До того ж понаднормове вживання кефіру погано вплине на кишківник та шлунок.

Лікарі зазначають, що кефір не втамовує голод, навпаки, напій стимулює виділення шлункового соку. Тому, що більше ви його питимете, то більше хотітиметься їсти. Кефір в жодному разі не можна використовувати як монодієту, бо він висококалорійний, тож результату схуднення не буде.

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