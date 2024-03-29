Волонтер розповів, чим українські дрони відрізняються від російських

Російські загарбники та Україна постійно працюють над вдосконаленням дронів, оскільки вони відіграють важливу роль у перебігу бойових дій.

Волонтер Геннадій Міщевський розповів, чим російські дрони відрізняються від українських, інформує РБК-Україна.

Волонтер розповів, що у Росії працюють цілі заводи, які виготовляють дрони. Таким чином країна-агресорка намагається здешевити виробництво, оскільки це дуже дорого.

"Наприклад, ми робимо дрони з рам з карбону. Карбон — це міцний і легкий матеріал, тому для дронів ідеально підходить. Вони роблять з алюмінію. Я не знаю, наскільки добре вони літають, але це точно дешевше", — пояснює волонтер.

Міщевський розповів, що саме це потрібно зробити в Україні. Він висловив впевненість, що існує виробництво, про яке не розказують, однак, за його словами, не вистачає виробництва деталей.

"Щоб такі волонтери, як я, могли купити ці деталі в Україні, а не гнати їх з Китаю. Я знаю, що є певні розробки з пропелерами та рамами. Але поки немає такого серійного виробництва, щоб можна було купити й поставити", — каже Геннадій.

Міщевський наголосив, що не завадило б також більш технологічне виробництво камер, стеків, відеопередавачів тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія модернізує дрони для України.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна активно розвиває власну оборонну промисловість.

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