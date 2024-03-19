ППО, РЕБ та дрони: Зеленський розповів про результати "Рамштайну"

На фронті має відчуватися наше посилення.

Сьогодні відбувся черговий "Рамштайн", на якому зібралися країни, що підтримують наші оборону та захист від російського терору. Це – продуктивна зустріч, є результати.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Міністр оборони України Рустем Умєров, який брав участь у зустрічі, має надати детальну доповідь. Як відзначає президент, зараз можна сказати кілька речей:

будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія;

нові держави приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів.

Незмінним залишається пріоритет щодо ППО, РЕБ та дронів. Зеленський подякував всім країнам, які реально працюють, щоб він був наповнений відповідним змістом.

"Українські дрони вже дають сильні результати, і маємо значно зміцнити міжнародний компонент співпраці. Фронт повинен відчути наше посилення щодо дронів. Я вдячний усім учасникам "Рамштайну" і Сполученим Штатам, міністру Остіну – за лідерство", – наголосив він.

Головнокомандувач висловив вдячність усім, хто допомагає українській державі. Зокрема, нашим людям, які б'ються й працюють заради України.

Раніше Зеленський сказав, скільки ракет, дронів та КАБів випустила Росія по Україні у березні.

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