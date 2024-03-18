Зеленський провів засідання Ставки: про що важливе йшлося

На Ставці доповів главком ЗСУ Олександр Сирський про основні напрямки активних дій.

Президент України Володимир Зеленський вдень 18 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, йшлося про основні напрямки ведення активних бойових дій.

Про це глава держави написав на своїй сторінці.

За його словами, на Ставці доповів главком ЗСУ Олександр Сирський про основні напрямки активних дій.

“Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів. Заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки. По-перше, щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення. Доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єра Олександра Кубракова, голів правління “Нафтогазу” Олексія Чернишова та “Укренерго” Володимира Кудрицького”, - розповів Володимир Зеленський.

Крім того, йшлося щодо продовження будівництва оборонних рубежів. Відповіді надали прем’єр-міністр та голова спеціальної служби транспорту Міністерства оборони Богдан Бондар.

Нагадаємо, що окупанти просуваються вперед на двох напрямках фронту.

Читайте також: