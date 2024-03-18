Окупанти просуваються вперед на двох напрямках фронту: DeepState оновив мапу

Український Генштаб офіційно ще не коментував інформацію про просування росіян.

Станом на 18 березня 2024 року російська армія просунулася в Орлівці на Авдіївському напрямку та біля Вербового на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляють українські аналітики DeepState.

"Ворог просунувся у Орлівці та біля Вербового. Тривають бойові дії біля Роботиного, Вербового та Горьківського", - йдеться у повідомленні DeepState.

Відповідно до ранкового звіту Генштабу, на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 13 атак ворога у районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області. А на Оріхівському напрямку - 7 атак ворога поблизу Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Де росіяни просунулися на фронті 18 березня 2024. ФОТО: DeepState

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