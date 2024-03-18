Військові НАТО вже перебувають в Україні -  El Pais

Зокрема, вони вони проводять розвідувальні та навчальні операції.

Війська НАТО вже перебувають в Україні. Вони контролюють виділене ЗСУ озброєння, а також проведення розвідувальних операцій і навчання.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що газета опитала багато військових джерел з України та ЄС за понад два роки війни. Всі вони згодні з тим, що жодна армія НАТО не брала участі в наземних бойових діях.

Втім, джерела також згодні з тим, що у них є інформатори на місцях, які надають інформацію про ситуацію на фронті, визначають ефективність наданого і можливі проблеми під час його використання, а також виявляють ймовірні випадки корупції під час надання допомоги.

Деякі з цих неофіційних інформаторів - відставні іноземні військові, які воюють добровольцями в лавах українських Збройних сил.

El Pais пише, що принаймні два джерела - американське та українське - стверджують, що Вашингтон особливо активно контролює їхню допомогу, організовуючи місії між своїм посольством і українською владою, а також відвідуючи їх поза офіційними каналами.

Нагадаємо, наприкінці лютого, президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. У НАТО відправлення солдатів до України відкинули. Натомість Макрон після того зробив низку заяв про підтримку України. Зокрема, про намір "відправити хлопців" до Одеси найближчого року.

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