Путін хоче відкотити НАТО до 1997 року: чого Кремль вимагає для миру в Україні

Путін хоче відкотити НАТО до кордонів 1997 року / © Associated Press

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Росія має намір використати новий раунд мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні для отримання поступок, які послаблять оборонні спроможності НАТО. Зокрема, очікується, що Путін вимагатиме від Альянсу скоротити свою військову присутність до рівня 1997 року

Про це пише The Telegraph.

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Москва прагне використати мирні переговори для послаблення НАТО

Помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що Європа має бути залучена до консультацій між російськими, українськими та американськими посадовцями, оскільки саме Європа відіграватиме вирішальну роль у досягненні потенційних домовленостей.

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Утім, як повідомили виданню The Telegraph джерела у дипломатичних колах, справжнє бажання Кремля щодо участі країн Європи у мирних переговорах полягає в тому, що Путін спробує отримати поступку у питанні розширення Альянсу, який диктатор неодноразово називав «першопричиною» війни.

У кулуарах зазначають, що російська влада давала зрозуміти, що готова поступитися в окремих питаннях за умови виконання її ключових вимог. Фактично це означає позбавлення України реального суверенітету та вимушений відступ Альянсу на східному напрямку.

Ймовірно, Путін домагатиметься повернення конфігурації сил НАТО до меж 1997 року — періоду, що передував хвилям приєднання колишніх країн соцтабору. Це передбачає потенційне згортання військової присутності блоку на території Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії. Усі ці країни мають спільний кордон з РФ.

Минулого тижня Москва пристала на пропозицію провести наступного місяця консультації технічного рівня в Абу-Дабі після суттєвої паузи. Утім, сам Ушаков під час спілкування з російськими держЗМІ закликав не чекати вагомих результатів, охарактеризувавши майбутній раунд як «пристрілювальну спробу».

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Попередні переговори результатів не принесли і не забезпечили режим припинення вогню через вимогу Путіна до Зеленського віддати під контроль РФ ділянки Донбасу, які російська армія так і не змогла захопити на полі бою. У Кремлі були переконані, що таку поступку з боку Києва вже погодив Дональд Трамп під час минулорічної зустрічі з Путіним на Алясці.

Як Україна, так і Європа підтвердили готовність до обговорення ширшого контексту післявоєнних домовленостей. Попри скептичні заяви росіян щодо миру, Путін погодився повернутися до консультацій після пропозиції розглянути його ультиматуми, а також на тлі рішення Вашингтона зняти санкції з експорту російського палива.

Високопосадовці в Європі підкреслюють, що відмова приставати на вимоги Кремля залишається принциповою та непорушною.

«Наша позиція залишається такою ж, як і в січні 2022 року», — наголосив один із європейських дипломатів.

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Тоді Путін стверджував, що виконання його умов дозволить уникнути повномасштабного вторгнення в Україну. Проте Альянс категорично відкинув ідею виведення контингенту та ядерних озброєнь із території країн колишнього радянського блоку.

Путін зазіхнув на українські землі: що сказав

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін у черговому інтерв’ю пропагандисту Павлу Зарубіну зробив низку зухвалих заяв, назвавши загарбані українські землі «історично російськими».

Диктатор цинічно оголосив «недоречними» будь-які слова України про втрату своїх територій, намагаючись виправдати агресію. Свої апетити очільник РФ оповив вигадками про нібито добровільне «волевиявлення» жителів «Новоросії» щодо «возз’єднання» з Росією.

Окрім цього, Путін знову повторив кремлівський наратив про «один народ» і цього разу додав навіть дані про нібито «останні генетичні дослідження».

«Це не їхня територія, це територія історично Росії», — заявив Путін.

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