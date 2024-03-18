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Синоптики попереджають про заморозки в одній з областей

Синоптики попереджають про заморозки в одній з областей

Заморозки. / Фото: Associated Press

Оголошено І рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про погіршення погоди у Закарпатській області. Так, протягом 18 та 19 березня в регіоні будуть заморозки.

Про це повідомив Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.

"Вночі та вранці 18-19 березня на більшій частині території Закарпатської області та в Ужгороді на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки 0-3°", - йдеться у попередженні.

Зазначається, що повідомляється про метеорологічне штормове попередження. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Як повідомлялося, в "Укргідрометцентрі" дали прогноз погоди в Україні на п'ять днів. Зазначається, що протягом тижня переважатиме волога повітряна маса. Водночас удень у більшості областей країни спостерігатиметься плюсова температура. 

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