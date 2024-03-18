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"Вибори" під дулом автоматів: як це було на ТОТ України

"Вибори" під дулом автоматів: як це було на ТОТ України

У ЦНС проаналізували "вибори" на ТОТ / Фото: Associated Press

Людей примушували зробити вибір на користь диктатора.

На тимчасово окупованих територіях України завершилися "вибори" президента РФ Володимира Путіна, які тривала три дні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог будь-якою ціною намагався змусити українців брати участь в цьому фарсі.
Так, протягом трьох днів росіяни зупиняли українців на блок-постах й вимагали проголосувати, все це під наглядом автоматників, які вказували навіть де саме ставити галочку. Також окупанти здійснювали рейди  будинками, намагаючись дізнатися інформацію про місцевих жителів, які ігнорують "вибори", - йдеться у повідомленні.

Схема організації обходу була такою: автобусами перевозили близько 20 колаборантів, яким видавали пластикові урни. Автобуси супроводжували два поліцейські автомобілі. На виході з автобусу створювались групи обходу: двоє цивільних та один військовий, а потім починався рейд. 

Нагадаємо, Путін переобраний на новий президентський термін. Все, що про це відомо - читайте у новині.

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