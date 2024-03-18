"Вибори" під дулом автоматів: як це було на ТОТ України

На тимчасово окупованих територіях України завершилися "вибори" президента РФ Володимира Путіна, які тривала три дні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог будь-якою ціною намагався змусити українців брати участь в цьому фарсі.

Так, протягом трьох днів росіяни зупиняли українців на блок-постах й вимагали проголосувати, все це під наглядом автоматників, які вказували навіть де саме ставити галочку. Також окупанти здійснювали рейди будинками, намагаючись дізнатися інформацію про місцевих жителів, які ігнорують "вибори", - йдеться у повідомленні.

Схема організації обходу була такою: автобусами перевозили близько 20 колаборантів, яким видавали пластикові урни. Автобуси супроводжували два поліцейські автомобілі. На виході з автобусу створювались групи обходу: двоє цивільних та один військовий, а потім починався рейд.

Нагадаємо, Путін переобраний на новий президентський термін. Все, що про це відомо - читайте у новині.

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