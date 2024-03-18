Китай не виключає можливість участі у саміті миру в Швейцарії

Китай не виключає можливості участі у міжнародній конференції у саміті миру, який планує влаштувати Україна у Швейцарії.

Про це заявив посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін інтерв'ю газеті Neue Zürcher Zeitung.

"Ми уважно стежимо за конференцією, яку прийме Швейцарія, і розглядаємо можливість взяти участь у ній", - заявив дипломат.

За словами Ван Шитіна, Пекін "виступає за просування мирних переговорів і завжди був прихильником цього". Що більше, наголосив він, його країна навіть представила "стратегію політичного припинення конфлікту". Дипломат каже, що КНР закликає до "відновлення прямого діалогу, щоб можна було поступово деескалювати ситуацію".

"Необхідно поважати країни й дотримуватися Статуту ООН. Крім того, всі сторони повинні працювати над припиненням війни. Ми повинні не допустити, щоб криза погіршилася або навіть вийшла з-під контролю", - висловився китайський політик.

Він також наголосив, що "односторонні санкції не можуть покласти край конфлікту", а натомість "створюють нові проблеми".

"Тому Китай відкидає односторонні санкції, які не були схвалені Радою Безпеки ООН", - додав Ван Шитін.

Нагадаємо, спеціальний представник КНР у справах Євразії Лі Хуей заявив, що Китай хоче співпрацювати з Францією щодо війни в Україні. З його слів, "зараз найневідкладніше - охолодити ситуацію та знайти вихід для припинення вогню та якнайшвидшого завершення війни".

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