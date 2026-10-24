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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні стався землетрус: де був епіцентр і що відчули люди

Фахівці класифікували землетрус як невідчутний.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Сейсмограф

На Одещині зафіксували «невідчутний» землетрус / © novosti-kazahstana.com

В Одеській області зареєстрували підземні поштовхи магнітудою 2,7 бала за шкалою Ріхтера. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 км.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Коли стався землетрус на Одещині

За даними фахівців, землетрус зафіксували 24 жовтня 2026 року о 13:30:43 за київським часом. Координати джерела підземних поштовхів — 45,94 градуса північної широти та 29,13 градуса східної довготи — це тариторія Арцизької громади Болградського району.

За класифікацією Головного центру спеціального контролю, землетрус належить до невідчутних. Тобто його могли зафіксувати прилади, але люди зазвичай не відчувають таких слабких коливань.

Координати епіцентра землетрусу на Одещині 24 жовтня / © скриншот

Координати епіцентра землетрусу на Одещині 24 жовтня / © скриншот

Землетруси в Україні — останні новини

Підземні поштовхи, які відчувають українці, можуть виникати й за межами країни. 19 жовтня в румунській сейсмічній зоні Вранча стався землетрус магнітудою 4,8 на глибині 124,1 км. Коливання дійшли до півдня Одеської області, зокрема Ізмаїльського району: жителі Рені та Кілії писали, що землетрус у Румунії був настільки відчутним, що в помешканнях трусилися меблі.

Відчутність підземних поштовхів залежить не лише від їхньої магнітуди, а й від глибини осередку та відстані до нього. Саме тому землетрус, епіцентр якого розташований у сусідній Румунії, може відчуватися в українських населених пунктах, хоча безпосередньо на їхній території сейсмічної події немає.

В Україні також реєструють слабкі підземні поштовхи, які люди зазвичай не помічають. 15 жовтня землетрус магнітудою 2,1 зафіксували в Тячівському районі Закарпатської області. Його осередок залягав на глибині 8 км, а фахівці віднесли подію до невідчутних. Такі поштовхи на Закарпатті реєструють за допомогою спеціальних приладів навіть тоді, коли жителі не помічають жодних коливань.

Інтенсивніші підземні коливання зафіксували у вересні на Полтавщині. 22 вересня в Мачухівській громаді стався землетрус магнітудою 4,2 з осередком на глибині 3 км. За класифікацією фахівців, він належав до сильно помірних. Цей випадок показує, що землетруси в центральній частині України можуть суттєво відрізнятися за силою та глибиною, тому кожну подію оцінюють за окремими параметрами.

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