В Україні стався землетрус: де був епіцентр і що відчули люди

На Одещині зафіксували «невідчутний» землетрус / © novosti-kazahstana.com

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В Одеській області зареєстрували підземні поштовхи магнітудою 2,7 бала за шкалою Ріхтера. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 км.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

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Коли стався землетрус на Одещині

За даними фахівців, землетрус зафіксували 24 жовтня 2026 року о 13:30:43 за київським часом. Координати джерела підземних поштовхів — 45,94 градуса північної широти та 29,13 градуса східної довготи — це тариторія Арцизької громади Болградського району.

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За класифікацією Головного центру спеціального контролю, землетрус належить до невідчутних. Тобто його могли зафіксувати прилади, але люди зазвичай не відчувають таких слабких коливань.

Координати епіцентра землетрусу на Одещині 24 жовтня / © скриншот

Землетруси в Україні — останні новини

Підземні поштовхи, які відчувають українці, можуть виникати й за межами країни. 19 жовтня в румунській сейсмічній зоні Вранча стався землетрус магнітудою 4,8 на глибині 124,1 км. Коливання дійшли до півдня Одеської області, зокрема Ізмаїльського району: жителі Рені та Кілії писали, що землетрус у Румунії був настільки відчутним, що в помешканнях трусилися меблі.

Відчутність підземних поштовхів залежить не лише від їхньої магнітуди, а й від глибини осередку та відстані до нього. Саме тому землетрус, епіцентр якого розташований у сусідній Румунії, може відчуватися в українських населених пунктах, хоча безпосередньо на їхній території сейсмічної події немає.

В Україні також реєструють слабкі підземні поштовхи, які люди зазвичай не помічають. 15 жовтня землетрус магнітудою 2,1 зафіксували в Тячівському районі Закарпатської області. Його осередок залягав на глибині 8 км, а фахівці віднесли подію до невідчутних. Такі поштовхи на Закарпатті реєструють за допомогою спеціальних приладів навіть тоді, коли жителі не помічають жодних коливань.

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Інтенсивніші підземні коливання зафіксували у вересні на Полтавщині. 22 вересня в Мачухівській громаді стався землетрус магнітудою 4,2 з осередком на глибині 3 км. За класифікацією фахівців, він належав до сильно помірних. Цей випадок показує, що землетруси в центральній частині України можуть суттєво відрізнятися за силою та глибиною, тому кожну подію оцінюють за окремими параметрами.

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