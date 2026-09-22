В Україні стався землетрус: сейсмологи повідомили перші подробиці

В Україні стався землетрус

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Кілька годин тому, 22 вересня, в Україні зафіксували землетрус. Підземні поштовхи відбулися на Полтавщині, а саме в Мачухівській громаді.

Про це повідомляють у Головному центрі спеціального контролю.

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На Полтавщині відбувся землетрус: перші подробиці

За даними Головного центру спеціального контролю, сейсмічну активність зафіксували 22 вересня 2026 року о 12:49:45 за київським часом.

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Епіцентр землетрусу за координатами 49,57° пн. ш. та 34,31° сх. д. залягав на глибині 3 кілометри. Магнітуда коливань сягнула 4,2 за шкалою Ріхтера, що дозволяє класифікувати цей землетрус як сильно помірний.

Варто додати, що цьогоріч сейсмологи вже не раз фіксували подібні явища в регіоні, зокрема в Миргородському районі, а також у Решетилівській, Диканській, Мачухівській, Хорольській та Полтавській громадах.

Ті українці, які відчули поштовхи землетрусу, можуть описати їх за цим посиланням. Це може допомогти українським сейсмологам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.

В Україні стався землетрус

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня в Самбірському районі Львівської області зафіксували землетрус. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи сталися о 01:31 за київським часом на глибині близько 3 км.

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Магнітуда землетрусу становила 2,0 за шкалою Ріхтера. За класифікацією фахівців, такі поштовхи належать до невідчутних. Раніше, на початку вересня, ще один слабкий землетрус магнітудою 1,8 зафіксували в гірській частині Івано-Франківщини.

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