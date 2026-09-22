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Джамала на рідкісних фото показала одразу трьох своїх помітно підрослих синів: "Мама драконів"
Артистка потішила прихильників сімейним контентом.
Українська співачка Джамала показала рідкісні фото, на яких зазнімкувала одразу трьох своїх помітно підрослих синів від чоловіка Сеїта-Бекіра Сулейманова.
Артистка в Instagram-stories потішила підписників сімейним контентом, яким насправді не так часто й ділиться. Виконавиця опублікувала фото з синами. На першому кадрі Джамала постала з наймолодшим Алімом, який з’явився на світ у травні 2024 року. Співачка вже не приховує обличчя хлопчика, тож можна розгледіти, який вигляд він має.
На іншій світлині знаменитість вже сфотографувалась зі старшими синами. Знаменитість дарувала хлопчикам ніжні материнські поцілунки. Тим часом 8-річний Емір та 6-річний Селім за чимось уважно спостерігали. До речі, Джа не втрималась та пожартувала про хлопчиків, назвавши їх «драконами».
«Мама драконів», — пожартувала про себе та дітей співачка.
Зазначимо, Джамала від 2017 року перебуває в шлюбі з Сеїтом-Бекіром Сулеймановим. Разом подружжя виховує трьох синів — 8-річного Еміра, 6-річного Селіма та 2-річного Аліма.
Нагадаємо, нещодавно Джамала показала старшу сестру. Артистка просто приголомшила їхньою схожістю.