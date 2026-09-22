Джамала на рідкісних фото показала одразу трьох своїх помітно підрослих синів: "Мама драконів"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала показала рідкісні фото, на яких зазнімкувала одразу трьох своїх помітно підрослих синів від чоловіка Сеїта-Бекіра Сулейманова.

Артистка в Instagram-stories потішила підписників сімейним контентом, яким насправді не так часто й ділиться. Виконавиця опублікувала фото з синами. На першому кадрі Джамала постала з наймолодшим Алімом, який з’явився на світ у травні 2024 року. Співачка вже не приховує обличчя хлопчика, тож можна розгледіти, який вигляд він має.

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Джамала з наймолодшим сином / © instagram.com/jamalajaaa

На іншій світлині знаменитість вже сфотографувалась зі старшими синами. Знаменитість дарувала хлопчикам ніжні материнські поцілунки. Тим часом 8-річний Емір та 6-річний Селім за чимось уважно спостерігали. До речі, Джа не втрималась та пожартувала про хлопчиків, назвавши їх «драконами».

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«Мама драконів», — пожартувала про себе та дітей співачка.

Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, Джамала від 2017 року перебуває в шлюбі з Сеїтом-Бекіром Сулеймановим. Разом подружжя виховує трьох синів — 8-річного Еміра, 6-річного Селіма та 2-річного Аліма.

Нагадаємо, нещодавно Джамала показала старшу сестру. Артистка просто приголомшила їхньою схожістю.

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