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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
135
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1 хв

Джамала на рідкісних фото показала одразу трьох своїх помітно підрослих синів: "Мама драконів"

Артистка потішила прихильників сімейним контентом.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала показала рідкісні фото, на яких зазнімкувала одразу трьох своїх помітно підрослих синів від чоловіка Сеїта-Бекіра Сулейманова.

Артистка в Instagram-stories потішила підписників сімейним контентом, яким насправді не так часто й ділиться. Виконавиця опублікувала фото з синами. На першому кадрі Джамала постала з наймолодшим Алімом, який з’явився на світ у травні 2024 року. Співачка вже не приховує обличчя хлопчика, тож можна розгледіти, який вигляд він має.

Джамала з наймолодшим сином / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з наймолодшим сином / © instagram.com/jamalajaaa

На іншій світлині знаменитість вже сфотографувалась зі старшими синами. Знаменитість дарувала хлопчикам ніжні материнські поцілунки. Тим часом 8-річний Емір та 6-річний Селім за чимось уважно спостерігали. До речі, Джа не втрималась та пожартувала про хлопчиків, назвавши їх «драконами».

«Мама драконів», — пожартувала про себе та дітей співачка.

Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, Джамала від 2017 року перебуває в шлюбі з Сеїтом-Бекіром Сулеймановим. Разом подружжя виховує трьох синів — 8-річного Еміра, 6-річного Селіма та 2-річного Аліма.

Нагадаємо, нещодавно Джамала показала старшу сестру. Артистка просто приголомшила їхньою схожістю.

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