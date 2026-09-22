Кожен третій голос "намальований": як РФ сфальсифікувала вибори до Думи і що каже світ

Голосування на фейкових виборах до Держдуми РФ в окупованому Донецьку / © Associated Press

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Реальна явка на виборах до Державної думи Росії виявилася приблизно на третину нижчою за офіційні дані ЦВК. Експерти з’ясували, що влада масово вдавалася до вкидань на користь «Єдиної Росії». Тим часом низка західних країн офіційно засудила проведення цих фіктивних виборів на окупованих українських територіях.

Про це пише The Moscow Times та йдеться у заяві на сайті британського уряду.

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Вибори до Держдуми РФ 2026 року — фейкова явка та фальсифікації голосів

За попередніми даними російського ЦВК, явка на виборах до Держдуми становила 59,32%, а партія «Єдина Росія» отримала 57,83% голосів. Це найвищий показник явки на виборах такого рівня від 1993 року. Для «Єдиної Росії» результат також став рекордним — за таких показників партія може отримати 347 мандатів.

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Водночас співзасновник Data Insight Борис Овчинніков, який проаналізував перші 20 тис. оприлюднених протоколів приблизно з чверті виборчих дільниць, оцінив реальну явку менш ніж у 40%. За його підрахунками, за межами Москви явку могли фальсифікувати або іншим способом штучно завищувати майже на 70% дільниць.

Приблизно 31% голосів, за оцінкою експерта, могли бути сфальсифіковані. Відтак частка «фальсифікату» у результаті «Єдиної Росії» може сягати 55%.

Схожі показники реальної явки отримав аналітик Петро Жижин, який застосував так званий метод Шпількіна. Він оцінює реальний результат «Єдиної Росії» на виборах до Держдуми у 35%.

«Це агонія системи… Сибір почав перетворюватися на електоральні султанати, бо вони не могли отримати потрібного результату. Вони змушені були вдатися до крайніх заходів. Можна сказати, що вони вичавили насухо свій так званий адміністративний ресурс. Це близько 20 процентних пунктів», — прокоментував ці дані електоральний експерт, ексспівголова руху «Голос» Роман Удот.

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Водночас можливі фальсифікації могли вплинути не лише на результат «Єдиної Росії». Електоральний аналітик Станіслав Андрійчук заявив, що завдяки несподіваній появі в системі ЦВК 60 тис. голосів за «Справедливу Росію» партія в останній момент подолала 5%-й бар’єр і пройшла до Держдуми.

«Це, звичайно, рішення, ніяк не пов’язане з тим, як там реально все це. Це просто один дзвінок, рішення ухвалене, одразу переписали цифру», — сказав аналітик.

П’ять країн засудили «вибори» РФ на окупованих територіях України

Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія оприлюднили спільну заяву, у якій засудили проведення Росією фейкових «виборів» на тимчасово окупованих територіях України. Країни назвали такі дії «грубим порушенням» українського суверенітету та Статуту ООН.

«Це є частиною ширшої системи окупації: нав’язування російської адміністрації, права, медіа, освіти, мови та громадянства, підкріпленого примусом і репресіями. Ці регіони є частиною України, і проведення фіктивних «виборів» не може змінити їхній статус«, — йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

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Країни також закликали міжнародну спільноту не допускати спроб Росії нормалізувати окупацію, засудити проведення фейкових «виборів» на українській території та притягнути до відповідальності всіх, хто був залучений до їхньої організації.

До слова, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), результати виборів до Держдуми продемонстрували мілітаризацію влади: партія «Єдина Росія» здобула 78% мандатів, а до її складу увійшли 49 ветеранів війни проти України. Кремль та пропаганда подають ці результати як «референдум» на підтримку війни та агресивної зовнішньої політики президента РФ Володимира Путіна. Аналітики зазначають, що Кремль використає цей електоральний «успіх» для виправдання подальшої мобілізації та продовження агресії проти України й потенційних загроз для НАТО.

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