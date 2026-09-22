Для ФОП готують нові платежі від 1 січня: скільки доведеться віддавати державі

Гроші / © УНІАН

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Від 1 січня 2027 року в Україні планують підвищити мінімальну зарплату до 9 546 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — до 3 691 грн. Водночас можуть автоматично зрости податки, внески та річні ліміти доходу для ФОП.

Про це повідомила авторка законодавчої ініціативи, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Згідно з показниками, закладеними у проєкті Державного бюджету на 2027 рік, щомісячні платежі для підприємців становитимуть:

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для ФОП 1 групи — єдиний податок до 369,10 грн;

для ФОП 2 групи — єдиний податок до 1 909,20 грн;

військовий збір для 1 та 2 груп — 954,60 грн;

мінімальний ЄСВ для всіх груп — 2 100,12 грн.

Для ФОП першої та другої груп йдеться про максимальний розмір єдиного податку. Конкретні ставки в установлених межах визначають місцеві ради.

Як зміняться ліміти для ФОП

Разом із підвищенням соціальних показників мають зрости й максимальні річні обсяги доходу для підприємців:

1 група — 1 594 182 грн;

2 група — 7 961 364 грн;

3 група — 11 140 182 грн.

Для ФОП третьої групи відсоткова ставка єдиного податку не зміниться, однак збільшиться граничний обсяг доходу.

Усі суми розраховані на основі показників, передбачених проєктом Держбюджету на 2027 рік. Водночас Верховна Рада бюджет ще не ухвалила, тож остаточні показники можуть змінитися.

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Нагадаємо, уряд подав проєкт бюджету-2027, де видатків значно більше, ніж доходів. Залатати прірву в головному кошторисі країни планують за рахунок податків, жорсткої економії та закордонної фінансової допомоги. Що з цього може вийти, чи вистачить грошей на зарплати бюджетникам та підвищені пенсії, з’ясував сайт ТСН.ua.

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