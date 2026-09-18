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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5301
Час на прочитання
2 хв

«Небачені грошиська»: вчителі шокували українців сумами авансів у вересні

Вчителі в Україні показали свої вересневі аванси, суми яких у деяких випадках становили 1250–2000 гривень. Дописи освітян спричинили жваве обговорення в Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Вчителі показали вересневі аванси: суми здивували українців

Вчителі показали вересневі аванси: суми здивували українців / © ТСН

Українські освітяни почали ділитися в соцмережах сумами авансів за вересень. У деяких вчителів виплати за першу половину місяця становили лише 1 250–2 000 грн, тоді як інші отримали понад 3 тисячі гривень.

Освітянка Андріана Паук у Threads опублікувала скриншот зарахування 3 320 грн та з іронією запитала підписників, куди витратити «небачені раніше грошиська» — чи, можливо, їх варто інвестувати.

«Боюся уявити, яка прийде решта зарплати, з таким-то потужним авансом», — написала педагогиня.

Допис Treads / © скриншот

Допис Treads / © скриншот

У коментарях під дописом інші освітяни почали називати власні суми. Одна з користувачок показала аванс у розмірі 1 250 грн, інша розповіла, що отримала 1 900 грн. Ще один користувач повідомив про виплату 4,4 тис. грн і жартома назвав себе «мільйонером».

Допис Treads / © скриншот

Допис Treads / © скриншот

Допис Treads / © скриншот

Допис Treads / © скриншот

Допис Treads / © скриншот

Допис Treads / © скриншот

Допис Treads / © скриншот

Допис Treads / © скриншот

Схожі дописи з’явилися й в інших обговореннях у Threads. Працівниця державної художньої школи розповіла, що після місяця роботи отримала перший аванс — 2 тис. грн. За її словами, вона працює на 0,76 ставки. Освітянка наголосила, що свідомо обрала цю роботу не через заробіток, однак розмір виплати її все одно засмутив.

Допис Treads / © скриншот

Допис Treads / © скриншот

Одна колишня працівниця школи зазначила, що іноді виникають і затримки з авансами.

Допис Treads / © скриншот

Допис Treads / © скриншот

До дискусії долучився й колишній працівник ліцею. За його словами, за навантаження 22,5 години він отримував близько 13 тис. грн. Під час пошуку роботи в онлайн-школах йому пропонували близько 14 тис. грн за 20 годин роботи на тиждень.

Допис Treads / © скриншот

Допис Treads / © скриншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що середньомісячна зарплата досвідченого вчителя у 2027 році в презентації Мінфіну передбачена на рівні 27,3 тис. грн.

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