Бензин в Україні перетнув 90 грн/л: експерт пояснив, що штовхає ціни вгору

Ціни на бензин / © ТСН

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Світові ціни на бензин цього тижня встановили новий рекорд, а його вартість на українських АЗС вже перетнула позначку у 90 грн за літр.

Про це повідомив експерт паливного ринку Сергій Куюн.

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За його словами, позавчора світові котирування бензину сягнули $1377 за тонну — найвищого рівня за весь час спостережень.

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Саме з цим Куюн пов’язує подорожчання бензину в Україні понад 90 грн/л.

Водночас ситуація з дизельним пальним ще складніша. Раніше його світова ціна сягнула рекордних $1644 за тонну, через що вартість дизелю на українських АЗС наблизилася до 100 грн за літр.

Чому дизель дорожчий за бензин

Експерт звернув увагу на незвично великий розрив між котируваннями бензину та дизельного пального — майже $300 за тонну.

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До загострення ситуації на Близькому Сході, за його словами, ця різниця зазвичай становила лише $10–20, а максимум — близько $50 за тонну.

Куюн пояснює це насамперед дефіцитом дизелю. Після відмови Європи від російського дизпального 2023 року значну частину потреб покривали постачання з Близького Сходу. Нинішня військова ескалація навколо Ірану, за його оцінкою, серйозно порушила цю модель постачання та спричинила ціновий шок.

Чому світові ціни одразу б’ють по Україні

Куюн нагадав, що Україна імпортує близько 95% бензину та дизельного пального.

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Тому український ринок безпосередньо залежить від світових котирувань. До вартості самого пального додаються премія іноземних постачальників, зовнішня та внутрішня логістика.

«Україна імпортує пальне разом із ціною», — пояснив експерт.

За його словами, паливна криза охопила не лише Україну. У Франції фіксують дефіцит пального на окремих АЗС, у Німеччині ціни перевищували 2,5 євро за літр, а в окремих районах США дизель коштував понад $8 за галон.

Що буде з цінами далі

Прогнозувати подальшу ситуацію Куюн вважає складним через невизначеність на Близькому Сході.

Водночас останні котирування дещо знизилися. Експерт припускає, що ціни можуть стабілізуватися на нинішніх рівнях, оскільки подальше різке подорожчання створюватиме дедалі більші проблеми для світової економіки.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує атакувати українські АЗС, однак дефіциту пального наразі не прогнозують.

Ми раніше інформували, що найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне.

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