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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ атакує українські АЗС: експерт відповів, чи загрожує країні дефіцит пального

Росія продовжує атакувати українські АЗС, однак дефіциту пального наразі не прогнозують.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Чи буде дефіцит пального в Україні після атак РФ по АЗС

Чи буде дефіцит пального в Україні після атак РФ по АЗС / © ТСН

Російські удари по автозаправних станціях і паливній інфраструктурі України наразі не створюють загрози дефіциту пального чи нестачі місць для заправки.

Про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в етері КИЇВ24.

За його словами, до початку повномасштабної війни в Україні налічувалося близько 6,5 тисячі АЗС. У різних регіонах це у 7–10 разів більше за кількість, необхідну для забезпечення потреб ринку.

«Казати про те, що у нас відбудеться якийсь колапс, чи виникне нестача нафтопродуктів, чи виникне нестача місць для заправки — не можна», — зазначив експерт.

Водночас Рябцев не погодився з оцінкою Міненерго щодо 6% знищених АЗС. За його словами, насправді йдеться приблизно про 3% і до цієї частки входять не лише знищені, а й пошкоджені станції. Експерт додав, що близько трьох чвертей АЗС, які були пошкоджені від початку року, вже відновили роботу.

Однак і недооцінювати російські удари експерт не радить. АЗС та логістика, зокрема пов’язана з постачанням нафтопродуктів, залишаються цілями російських атак.

За словами Рябцева, нинішні правила роботи паливного ринку вже не повністю відповідають умовам війни.

«І нинішня регуляторна модель, однакова для всіх регіонів, зокрема і прифронтових, зокрема на ринку нафтопродуктів, вона вже не відповідає часу, її потрібно змінювати. Але це не означає, що нам потрібно все дозволити на ринку нафтопродуктів, тобто повернутися до ринку бочок і каністр», — зазначив експерт.

Рябцев пропонує запровадити різні регуляторні режими залежно від типу постачальника або споживача. Для великих операторів можуть залишитися чинні вимоги, для невеликих точок — діяти спрощені правила, для мобільних паливних модулів — спеціальний або воєнний режим. Окремий режим власного споживання, за його словами, потрібен критично важливим підприємствам і бізнесу.

«Це має бути легальна, розосереджена, контрольована і стійка система доступу до пального з різними регуляторними режимами», — додав Рябцев.

Насамперед такі зміни, на думку експерта, необхідно розглядати для прифронтових регіонів, де забезпечення пальним залишається найбільш проблемним.

Російські атаки по АЗС Києва — останні новини

Нагадаємо, останніми днями російські війська кілька разів атакували автозаправні станції у Києві. Вдень 9 вересня в районі ТРЦ «Республіка Парк» сталося влучання в АЗС, після чого спалахнула масштабна пожежа — вогонь охопив заправку та автомобілі.

Вранці 10 вересня удари по АЗС зафіксували вже в Оболонському та Дніпровському районах столиці. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко повідомляв про повторне влучання в автозаправну станцію на Оболоні. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали. Серед травмованих був рятувальник, який зазнав ушкоджень під час повторного удару по заправці.

На тлі цих атак у Києві також з’явилася інформація про можливі подальші російські удари по АЗС. Депутатка Київради Дінара Габібулаєва заявила, що відповідні попередження поширювалися, зокрема, на ресурсах КМДА.

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