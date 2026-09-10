У Києві заговорили про нову загрозу для АЗС: що може готувати РФ

Наслідки атаки на АЗС у Києві / © ДСНС України

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У Києві з’явилася інформація про можливі російські атаки на автозаправні станції. Водночас йдеться про попередження та версії щодо потенційних ударів, а не про підтверджені плани РФ.

Про це в ефірі «Київського часу» заявила депутатка Київради Дінара Габібулаєва.

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За її словами, інформація щодо можливої атаки на заправки з’явилася сьогодні, зокрема на ресурсах КМДА. Вона припустила, що такі дані можуть надходити від української розвідки.

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«Говорять про те, що будуть удари по енергетиці. Путін же начебто дав завдання. Будуть удари по ТРЦ — теж про це говорять, принаймні є такі версії. На жаль, сьогодні інформація з’явилася щодо атаки на заправки. І це насправді дуже страшно», — сказала вона.

Габібулаєва також зазначила, що останнім часом змінюється характер російських атак на Україну.

«Перше, що я хочу сказати: так, тактика ворога змінилася. Вона всеохопна, масштабна й багаторівнева. Це факт. Нам треба постійно шукати рішення», — заявила вона.

За словами депутатки, паралельно лунають попередження про можливі удари по енергетичній інфраструктурі та торговельних центрах. Водночас вона наголосила, що частина цієї інформації наразі залишається на рівні версій.

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Габібулаєва додала, що міська влада змушена шукати рішення залежно від конкретної загрози, однак можливості Києва реагувати на масштабні повітряні атаки залишаються обмеженими.

Окремо депутатка звернула увагу на транспортне навантаження у столиці під час атак і пов’язаних із ними обмежень. За її словами, через затори деякі працівники витрачають на дорогу між берегами Києва по дві-три години.

Нагадаємо, вдень у четвер, 10 вересня, на правому березі Києва стався «приліт» у районі ТРЦ «Республіка Парк». За офіційними даними, окупанти атакували АЗС біля торговельного центру.

Місцеві пабліки писали про влучання по заправці «Укрнафти» в Голосіївському районі. За даними телеграм-каналів, Росія атакувала «Шахедом», внаслідок чого пожежа охопила територію АЗС.

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