"Флеш" попередив українців про нові випробування та дав пораду

Радник президента з технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов / Фото: dou.ua

Реклама

Майбутня зима в Україні буде важкою через імовірні масовані атаки російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив радник президента з технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов в інтерв’ю виданню DOU.ua.

Реклама

Бескрестнов закликав громадян не зволікати й подбати про автономне енергозабезпечення своїх осель вже зараз, поки на ринку немає ажіотажу.

Реклама

«Будуть удари по енергетиці. Раджу купувати генератори, павербанки, аналоги EcoFlow, поки є час і ціни не піднялися», — наголосив він.

Водночас радник президента заспокоїв щодо можливого дефіциту базових товарів чи продуктів харчування. За його словами, критичної нестачі їжі чи пального в країні не передбачається, адже у разі потреби необхідні обсяги оперативно перекриє Європа.

Експерт припустив, що будуть лише точкові ускладнення: локальні проблеми з товарами та черги на АЗС. Аби уникнути паніки та черг, Бескрестнов порадив заздалегідь тримати вдома хоча б мінімальний резерв палива — наприклад, каністру на 10 літрів.

«Можуть виникнути локальні проблеми з окремими товарними групами, якщо рф зруйнує якесь конкретне виробництво. Але тотального дефіциту не буде… Також варто мати запас пального. Пальне в нас буде — питання лише в тому першому дні, коли всі одночасно поїдуть закуповуватися. Тож нехай буде хоча б невеликий запас, каністра на 10 літрів», — резюмував він.

Реклама

Нагадаємо, у Києві міська влада вже формує списки маломобільних мешканців на випадок тривалої відсутності опалення через російські обстріли. Як запевняють посадовці, це допоможе міським службам оперативно надати допомогу та альтернативне житло людям у разі виникнення критичної ситуації

Новини партнерів