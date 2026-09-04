Аварія у Микуличині. / © Поліція Івано-Франківської області

Реклама

У курортному Микуличині Івано-Франківської області автомобіль збив двох дівчат-семикласниць просто на тротуарі. Школярки отримали важкі травми. Одна з дівчат після кількох днів коми померла у лікарні.

Що відомо про смертельну аварію, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Поліція Прикарпаття повідомила, що аварія, під час якої водій виїхав на тротуар і здійснив наїзд на двох дітей, сталася 31 серпня. За кермом позашляховика був 43-річний мешканець Закарпатської області. За даними правоохоронців, водій не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та проявив неуважність.

Реклама

«Він виїхав за межі проїзної частини дороги на тротуар, де допустив наїзд на двох 12-річних місцевих мешканок, які рухалися назустріч автомобілю», — йдеться у повідомленні.

Затримання водія

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Результат огляду показав, що він був тверезий. Керманича затримали і повідомили про підозру за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави понад 166 тис. грн.

Одна з дівчат померла у лікарні

Двоє 12-річних дівчат отримали тяжкі тілесні ушкодження. Отець Юрій Попович повідомляв, що потерпіла Вероніка перебувала у важкому, але у свідомо-стабільному стані. Стан іншої травмованої Діани був важкий — вона опинилася у комі. Її врятувати не вдалося — 4 вересня школярка померла у лікарні.

Реклама

«Із великим сумом і болем у серці повідомляємо, що Хмарна Діана сьогодні 4-го вересня, відійшла до вічності. Впродовж 5-ти днів, вона боролася за своє життя, але саме сьогодні Господь покликав її», — написав священник.

Загибла дівчинка Хмарна Діана. Фото: Юрій Попович.

Як повідомлялося, в Одеській області працівник ТЦК зніс своїм авто дворічну дитину. За даними поліції, працівник районного ТЦК та СП здійснював мобілізаційне оповіщення. Дитина в цей момент відійшла від батька, з яким перебувала на дорозі. Після ДТП водій залишив місце аварії.

Новини партнерів

Новини партнерів