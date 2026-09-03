Жителька Одеси розповіла, як рятувала сина з-під завалів / © ТСН

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Унаслідок нічної російської атаки безпілотниками на Одесу постраждали 17 людей, серед яких троє дітей. Значних руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка в одному з районів міста.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

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Зруйнована квартира та дивовижний порятунок родини

Прямо за спиною журналістів — місце безпосереднього влучання ворожого безпілотника. Потужний вибух повністю зруйнував квартиру, в яку влетів БпЛА. На щастя, у цей момент власниці помешкання не було вдома — жінка поїхала у справах до столиці.

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А от її сусідка разом із малолітнім сином урятувалися лише дивом. Після вибуху родина опинилася всередині заблокованої уламками та вогнем квартири. Жінка розповіла, як витягала дитину з-під завалів.

«Він лежав під цією полицею, і вона ніби прикрила його від усього іншого. У нього тільки брова посічена — і все... Він кричав: "Мамо, ми що, померли?". Я кажу: "Ні, все добре!". Я його тягнула до дверей і потім уже вибивала двері, бо не було чим дихати, і я не могла їх відчинити — ключ провернула, а вони не відчинялися», — згадує власниця пошкодженої квартири Марина.

Жінка й досі не може зрозуміти, як їй вдалося самотужки вибити міцні броньовані двері, які наглухо перекосило від ударної хвилі. Це, до речі, типова проблема після подібних прильотів: заклинені двері рятувальникам часто доводиться відкривати за допомогою ломів та спецінструменту.

Зазвичай, каже жінка, під час сирени вони з сином одразу йдуть до укриття, але цього разу залишилися вдома через хворобу хлопчика.

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«Дитина захворіла, і ми залишилися вдома. Ну, наша собака почала гавкати — вона в нас як дзвіночок — і ми прокинулися. І від хвилі цього удару дитина була ковдрою вкрита, а я лежала з голими ногами, і мене трошки склом посікло», — додає Марина.

Пошкодження поверхів та допомога постраждалим

Унаслідок вибуху пошкоджень зазнали квартири з 10-го по 17-й поверх. Здебільшого у помешканнях повибивало віконні рами та скло. Понівечені віконні прорізи комунальники та жителі терміново закривають фанерою й плівкою.

«Було дуже страшно, але, слава Богу, усі живі — і це добре. Адміністрація допомагає, дають фанеру, щоб люди позакривали вікна, бо вікна всі побиті, немає вікон із морського боку... Будуть викликати експертів, і вони вирішуватимуть, як далі бути й яку допомогу залучати», — зазначає менеджерка житлового комплексу Ганна Максименко.

Саме скло, яке під час вибуху розліталося набіч, і спричинило більшість поранень у людей. Переважній кількості постраждалих медичну допомогу надали безпосередньо на місці.

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Наразі в лікарні перебуває лише один важкий пацієнт — у чоловіка дістали серйозну травму голови.

Понівечені автівки та робaта оперативних служб

Містяни не стримують емоцій, показуючи наслідки прильоту по цивільному кварталу.

«Військові злочини — ось вони якраз перед вами, все видно! Ось вони — військові злочини. Слава Богу, що без загиблих», — наголошують очевидці.

Суттєво постраждав і автомобільний парк, припаркований під будинком.

«Був потужний вибух, вогняний такий! Ми одразу побігли дивитися, що сталося і чи не горять автівки. Ну ось, в авто ось така дірка — уламок влетів у багажник і зупинився, погнув вогнегасник, і вогнегасник його зупинив... Ну, тут є авто, які постраждали набагато більше, ніж ця: і скло побите, і в одній автівці навіть двигун зрешетило», — розкажує власниця пошкодженої машини Ольга.

Наразі біля пошкодженої багатоповерхівки безперервно працює оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Водночас роботу фахівців суттєво ускладнює те, що в Одесі від самого ранку не вщухають повітряні тривоги.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: МОТОРОШНІ КАДРИ з Одеси! Нові деталі СТРІЛЯНИНИ В КИЄВІ! ТСН 10:00 3 ВЕРЕСНЯ

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