«Цього точно не мало статися»: у СБУ пояснили причину стрілянини з ГУР у Києві

Чому сталася стрілянина між ГУР та СБУ / © twitter/СБУ

Реклама

Служба безпеки України оприлюднила офіційну позицію щодо інциденту зі стріляниною в Києві, який стався під час спецоперації за участю співробітників СБУ та військовослужбовців ГУР МОУ. Там пролили світло на ситуацію, що склалася.

У відомстві пояснили, що спецслужба проводила контрдиверсійні заходи для запобігання замаху на вбивство, яке замовники з ФСБ РФ планували реалізувати в День Незалежності України.

Реклама

Чому відбулася стрілянина між ГУР та СБУ: пояснення Служби безпеки

За оперативними даними СБУ, до організації злочину виявився причетним заступник командира Російського добровольчого корпусу ГУР МОУ.

Реклама

Він мав підготувати ліквідацію одного з лідерів російського опозиційного руху під час його візиту до України.

Крім того, матеріали розслідування вказують, що за грошову винагороду фігурант отримав від російських спецслужб завдання щодо усунення інших військових Сил оборони.

Злочин вдалося завчасно зупинити завдяки роботі на випередження. Під час подальших контррозвідувальних перевірок затриманий військовий визнав факт комунікації з кураторами та передав слідчим інформацію, яка допомогла встановити весь ланцюжок причетних осіб.

Докази листування з представником ФСБ також зафіксували у його телефоні. Через співпрацю зі слідством та визнання провини запобіжний захід до нього не застосовували.

Реклама

Однак під час проведення невідкладних слідчих дій для фіксації доказів сталася сутичка із застосуванням зброї.

«У той час, як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини. Цього точно не мало статися», — наголосили у Службі безпеки.

Наразі всі обставини стрілянини з’ясовує Державне бюро розслідувань. У СБУ запевняють, що надають ДБР повне сприяння для проведення об’єктивного та неупередженого розслідування.

Стрілянина між силовиками у Києві: деталі

Нагадаємо, адвокат Тарас Боровський розповів подробиці інциденту на столичних Березняках, де стався конфлікт між СБУ та ГУР. За його словами, 23 серпня біля власного будинку був викрадений заступник командира «Російського добровольчого корпусу», військовослужбовець ГУР Степан Каплунов — росіянин, який із 2014 року воював на боці України.

Реклама

У ніч із 1 на 2 вересня слідчі СБУ в супроводі озброєного спецназу привезли його до квартири на вулиці Шумського для слідчих дій, де в той час перебувала охорона ГУР, а згодом прибули й побратими Каплунова.

Конфлікт загострився близько 8:30 ранку, коли співробітники СБУ почали затримувати товаришів військового. У відповідь на спроби цивільних витягти друзів, озброєні оперативники Департаменту контррозвідки СБУ відкрили вогонь — спочатку сповіщальний, а потім по ногах.

У результаті було поранено трьох працівників ГУР, один із яких опинився у дуже тяжкому стані. Після стрілянини бійці ГУР заблокували силовиків СБУ, їхні авто та весь район, а на місце події прибули командири обох відомств і ДБР для документування правопорушення.

Адвокат наголосив, що Каплунова утримували 10 днів без правових підстав, складання протоколу чи надання захисника, просто вивезши в невідомому напрямку. Попри це, Боровський закликав обидві сторони до діалогу, підкресливши, що і в СБУ, і в ГУР службовці є ветеранами та захисниками України, яким необхідно знайти спільну мову.

Новини партнерів

Новини партнерів