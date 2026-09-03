Атака по Дніпру. Ілюстративне / © ТСН.ua

Реклама

Вдень четверга, 3 вересня, Росія атакувала Дніпро. Внаслідок атаки у передмісті спалахнула пожежа. За інформацією влади, станом на обід одна людина загинула та багато отримали поранення.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Реклама

За його словами, перші вибухи пролунали після 11:20. Внаслідок ворожого удару загорілися склади логістичної компанії. Назву компанії з міркувань безпеки не розкрив.

Реклама

Одразу посадовець повідомив про чотирьох поранених, але згодом уточнив, що збільшується кількість постраждалих через атаку росіян на Дніпро. За останніми даними, одна людина загинула, пʼятеро — поранені.

«20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі», — написав Ганжа.

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, вночі 3 вересня Росія двічі атакувала безпілотниками Хмельниччину. У регіоні працювали сили ППО. Втім, за даними влади, внаслідок обстрілу щонайменше одна людина поранена. Під час першої атаки у Хмельницькому уламки БпЛА впали на територію підприємства. Під час другої — виникла пожежа у складському приміщенні.

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки російських атак, які охопили 13 областей. За його словами, в Одесі через ворожий обстріл постраждали 17 осіб.

Реклама

Новини партнерів