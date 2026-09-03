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"Вони витратили всю тумбочку": експерт розповів, що Росії доводиться друкувати гроші
РФ вичерпала накопичені фінансові резерви та змушена вмикати друкарський верстат для покриття витрат на війну проти України.
Росії доводиться друкувати гроші, бо країна-агресорка більше не може покривати витрати на війну лише за рахунок накопичених раніше фінансових резервів.
Про це в інтерв’ю для Новини.LIVE розповів економіст Сергій Фурса, коментуючи стан російської економіки.
За словами експерта, тепер додатковий випуск грошей в РФ посилює інфляційний тиск.
«Вже не працює той механізм, який був перші три роки війни, коли вони діставали гроші з тумбочки і відправляли їх на війну. Вони витратили всю тумбочку, і їм потрібно друкувати», — сказав він.
Водночас дефіцит пального, через який у Росії виникають черги на заправках, Фурса не вважає значним ударом по економіці країни. Основні проблеми створює здорожчання бензину, яке впливає на інфляцію.
Нагадаємо, сучасна війна остаточно перейшла у формат взаємного економічного виснаження, де українські удари по російській інфраструктурі завдають ворогу колосальних і відчутних збитків.