Москва в паніці: дрони атакували Підмосков’я, «прилетіло» на завод, а аеропорти зупинили роботу (фото, відео)

Москва. / © Associated Press

Реклама

Від ночі невідомі безпілотники здійснюють наліт на Москву і область. Місцеві мешканці традиційно панікували, але фільмували усе на відео, а влада звітує про нібито збиття дронів.

Що відомо про атаку на Москву і Підмосков’я 3 вересня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Мер російської столиці від опівночі повідомляв про «збиті» БпЛА, які летіли у напрямку Москви. На ранок, з його слів, сили ППО нібито знищили майже 120 цілей.

Реклама

Через наліт добрий дронів столичні аеропорти знову зупинили роботу. В «Росавіації» заявили, що «Домодєдово» тимчасово не приймає та не випускає літаки. Водночас «Шереметьєво» обслуговує рейси «за погодженням з відповідними органами у зв’язку із запровадженням обмежень на використання повітряного простору».

Атака БпЛА на Підмосков’я

Про це повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов поскаржився, що у Підмосков’ї безпілотник влучив у територію заводу в селі Велике Бунькове. Після удару там спалахнула пожежа. За його словами, на місці працюють пожежники та екстрені служби.

Моніторингові чати пишуть про те, що йдеться про склад заводу полімерної упаковки «Петрус», що у Ногінську Московської області.

Пожежа у Підмосков’ї. / © Supernova+

Пожежа у Підмосков’ї. / © Supernova+

Реакція росіян — відео

Водночас мешканці Підмосков’я спочатку фільмували прольоти безпілотників над будинками та традиційно скаржилися і на них, а потім публікували фото з уламками дронів на вулицях в населених пунктах Московської області.

Реклама

Одна з користувачок Мережі опублікувала відео, у якому поділилася, мовляв, через атаку дронів у неї «на душе какая-то трєвога» і «нєспокойно с самого утра».

Дата публікації 12:15, 03.09.26 Кількість переглядів 74 Москва та Підмосков’я під атакою: росіяни панікують (відео)

Нагадаємо, 2 вересня чорний дим огорнув відоме курортне російське місто Сочі. Пролунали вибухи. Найімовірніше, атаковано порт. За попередніми даними моніторингових каналів, горить ЗРГК «Панцир-С1». Моніторингові канали повідомляли, що над містом літали українські безпілотники.

Новини партнерів

Новини партнерів