Чи була таємна зустріч Путіна з головою ЦРУ: у Кремлі зробили неочікувану заяву

Директор ЦРУ / © Associated Press

Реклама

У Кремлі заперечили інформацію західних ЗМІ про те, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час секретного візиту до Москви мав зустрітися з Володимиром Путіним.

Про це заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков для пропагандистського ЗМІ Life.

Реклама

«Наскільки я знаю, таких планів не було. Директор ЦРУ зустрічався з керівництвом російської розвідувальної спільноти», — сказав Ушаков.

Реклама

Водночас він наголосив на суто конфіденційному характері консультацій, які відбулися.

«Розповідати про їхню суть я не маю права», — додав помічник Путіна.

Візит голови ЦРУ до Москви — останні новини

Нагадаємо, 25 серпня до Москви на військово-транспортному літаку ВСП неочікувано прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. У Кремлі заявили про «контакти» між країнами. За інформацією західних ЗМІ, відбулася зустріч голови ЦРУ та диктатора РФ Путіна.

Видання «Агентства» із посиланням на джерело, близьке до Кремля, повідомило, що дійсно була запланована зустріч між Реткліффом та Путіним, однак очільник Кремля її скасував в останній момент через зміст послання.

Реклама

Новини партнерів