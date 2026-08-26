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День ангела 2 вересня: кого та як вітати з іменинами
2 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 2 вересня
2 вересня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Антонія, Василя, Віктора, Володимира, Германа, Івана, Леоніда, Миколу, Михайла, Павла, Петра, Пилипа, Степана, Федора, Юліана, Ксенію.
Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві сором’язливий. В дорослому віці стає рішучим.
Антоній — латинське ім’я, перекладається як «вступати в бій». В дитинстві активний. В дорослому віці стає працьовитим.
Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає доброзичливим.
Віктор — латинське походження, означає «переможець». В дитинстві вразливий. В дорослому віці стає впертим.
Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володіє світом». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає відданим.
Герман — латинське коріння, тлумачиться як «рідний». В дитинстві самостійний. В дорослому віці стає зарозумілим.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.
Леонід — давньогрецьке ім’я, перекладається як «син лева». В дитинстві життєрадісний. В дорослому віці стає доброзичливим.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.
Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає рішучим.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.
Пилип — давньогрецьке походження, означає «любитель коней». В дитинстві вередливий. В дорослому віці стає розважливим.
Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.
Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві жіночний. В дорослому віці стає лідером.
Юліан — латинське походження, означає «кучерявий». В дитинстві емоційний. В дорослому віці стає сміливим.
Ксенія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «чужоземка». В дитинстві холоднокровна. В дорослому віці стає запальною.
День ангела 2 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та веде світлою дорогою. Миру, здоров’я і радості!
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З Днем ангела! Бажаю, щоб у житті було більше щасливих моментів, добрих людей і приємних подій. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч!
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай Господь дарує тобі сили, здоров’я та душевний спокій, а твій небесний покровитель захищає від усього недоброго.
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Зі святом! Нехай твій ангел щодня береже тебе, дарує впевненість, підтримує у складні моменти й допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай серце буде сповнене тепла, душа — спокою, а кожен день приносить добрі новини, любов і світлі надії.