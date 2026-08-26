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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
3 хв

День ангела 2 вересня: кого та як вітати з іменинами

2 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 2 вересня

Який день ангела 2 вересня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 2 вересня

2 вересня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Антонія, Василя, Віктора, Володимира, Германа, Івана, Леоніда, Миколу, Михайла, Павла, Петра, Пилипа, Степана, Федора, Юліана, Ксенію.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві сором’язливий. В дорослому віці стає рішучим.

Антоній — латинське ім’я, перекладається як «вступати в бій». В дитинстві активний. В дорослому віці стає працьовитим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Віктор — латинське походження, означає «переможець». В дитинстві вразливий. В дорослому віці стає впертим.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володіє світом». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає відданим.

Герман — латинське коріння, тлумачиться як «рідний». В дитинстві самостійний. В дорослому віці стає зарозумілим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Леонід — давньогрецьке ім’я, перекладається як «син лева». В дитинстві життєрадісний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає рішучим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Пилип — давньогрецьке походження, означає «любитель коней». В дитинстві вередливий. В дорослому віці стає розважливим.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві жіночний. В дорослому віці стає лідером.

Юліан — латинське походження, означає «кучерявий». В дитинстві емоційний. В дорослому віці стає сміливим.

Ксенія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «чужоземка». В дитинстві холоднокровна. В дорослому віці стає запальною.

День ангела 2 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 2 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та веде світлою дорогою. Миру, здоров’я і радості!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у житті було більше щасливих моментів, добрих людей і приємних подій. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай Господь дарує тобі сили, здоров’я та душевний спокій, а твій небесний покровитель захищає від усього недоброго.

***

Зі святом! Нехай твій ангел щодня береже тебе, дарує впевненість, підтримує у складні моменти й допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай серце буде сповнене тепла, душа — спокою, а кожен день приносить добрі новини, любов і світлі надії.

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