Усі свята вересня 2026 року за днями: які дати варто запам’ятати та чи будуть додаткові вихідні

Календар свят на вересень 2026 / © pexels.com

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У перший місяць осені українці святкують День знань, вшановують рятувальників, фармацевтів, підприємців, працівників лісового господарства та представників багатьох інших професій.

Розповідаємо, які свята припадають на вересень 2026 року, чи будуть додаткові вихідні та які важливі дати варто занести до свого календаря.

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Вересень 2026 року: скільки робочих і вихідних днів

У вересні 2026 року налічується 30 календарних днів. З них 22 робочих і 8 днів припадають на традиційні вихідні — суботи та неділі.

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Робочими днями будуть 1-4, 7-11, 14-18, 21-25 та 28-30 вересня. Відпочиватимуть українці 5, 6, 12, 13, 19,20, 25, 27 вересня.

Під час дії воєнного стану норми законодавства щодо надання додаткових вихідних у зв’язку зі святковими днями не застосовуються.

Міжнародні та державні свята в вересні 2026 року: календар подій і важливі дати

Міжнародні та державні свята в вересні 2026 року / © ТСН

1 вересня — День знань;

2 вересня — День нотаріату;

6 вересня — День підприємця;

8 вересня — Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів;

9 вересня — Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка;

10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам;

12 вересня — День українського кіно; День фізкультури і спорту;

13 вересня — День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості; День програміста;

14 вересня — День танкових військ;

15 вересня — Міжнародний день демократії;

16 вересня — День HR-менеджера; Міжнaродний день охорони озонового шару;

17 вересня — День рятувальника;

19 вересня — День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника;

20 вересня — День рекрутера; День працівника лісу;

21 вересня — День миру; Міжнародний день миру;

22 вересня — День партизанської слави;

27 вересня — День машинобудівника; День туризму; День вихователя і всіx дошкільних працівників;

30 вересня — День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнский день бібліотек.

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