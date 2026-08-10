Чи видасть Ізраїль Міндіча та Цукермана: що з екстрадицією зараз

Бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман / © ТСН

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Україна досі не отримала жодної відповіді від Ізраїлю на офіційні запити щодо екстрадиції фігурантів справи «Мідас» — бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив на брифінгу.

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Журналісти поцікавилися у Клименка, чи є прогрес у запитах до Ізраїлю щодо Міндіча та Цукермана, а також чи отримала українська сторона відповідь.

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Очільник САП відповів, що наразі жодної реакції від Ізраїлю не надходило.

«Ну, відповідь не надходила поки нам ніяка. Тобто відповідні запити були направлені, але ми чекаємо на реакцію тієї сторони», — сказав Клименко.

Нагадаємо, Україна ще в березні надіслала Міністерству юстиції Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча. Процес спершу затягнувся через усунення помилок у первинних документах НАБУ в Офісі генпрокурора, після чого матеріали справи спільно розширили до 24 томів, виправили технічні недоліки, переклали та передали ізраїльській стороні на розгляд.

У чому підозрюють Тимура Міндіча?

Нагадаємо, Міндіча підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми, пов’язаної з «Енергоатомом». У ніч проти 10 листопада 2025 року він залишив територію України — за кілька годин до обшуків.

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За версією НАБУ, бізнесмен причетний до створення злочинної організації, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також незаконного впливу на ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Суд заочно обрав Міндічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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